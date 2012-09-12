آگاهی افراد جامعه هنر عکاسی را پیچیده تر کرده است

سید عباس میرهاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروز هنر عکاسی به ظاهر راحت شده اما نسبت به دوره‌های گذشته بسیار مشکل‌تر و پیچیده تر شده است، زیرا فعالیت علمی جامعه بالا رفته و برای ارتباط با آدم‌هایی که علم پیدا کرده‌اند رفتار علمی نیاز است و این کار را سخت تر می‌کند.

میرهاشمی با اشاره به برگزاری چهارمین جشنواره عکس زمان در شهر اراک اظهارداشت: برگزاری چهارمین جشنواره سراسری عکس زمان به میزبانی اراک و استمرار و توسعه بخش های مختلف آن نشان دهنده بلوغ و رشد این جشنواره را به همراه دارد که می توان گفت این مسابقه سال به سال غنی‌تر و کیفی‌تر شده و به بلوغ لازم و کافی رسیده است.

وی افزود: برخی از جشنواره‌ها بعد از برگزاری اولین یا دومین جشنواره تعطیل می‌شوند و استمرار نمی‌یابند، اما باید به مسئولان برگزار کننده این جشنواره در استان و کشور به خاطر جدیت خوبشان در برگزاری جشنواره تبریک گفت.

شناخت و آشنایی عکاسان ز دستاوردهای مهم جشنواره

وی شناخت و آشنایی عکاسان با مفهوم زمان در هنر عکاسی را از دستاوردهای مهم این جشنواره دانست و ادامه داد: کیفی شدن آثار نسبت به دوره قبلی و اعتمادسازی بین هنرمندان اتفاق بزرگی است که در این عرصه رخ داده و نشان از حرکت رو به رشد این رویداد مهم هنری است.

دبیرکل جشنواره بین‌المللی تجسمی فجر با اشاره به اینکه این جشنواره مبتنی بر دو عنصر زمان و نگاه است، خاطر نشان ساخت: وقتی موضوع زمان مطرح می‌شود این زمان یک لحظه را در بر می‌گیرد که این موضوع برای کار کردن محدودیت‌های بسیاری ایجاد می‌کند اما پرداختن به آن رشد دهنده است چرا که نگاه‌ها را به سمت پژوهش می‌برد و در این هنگام هنرمند لحظه‌ها را پیدا می‌کند و با شناخت به امر عکاسی می‌پردازد.



