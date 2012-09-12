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۲۲ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۲۷

اختتامیه اولین دوره "جایزه ادبی شمس آل احمد" درالبرز برگزار می شود

اختتامیه اولین دوره "جایزه ادبی شمس آل احمد" درالبرز برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن نویسندگان کرج از برگزاری اختتامیه اولین دور جایزه ادبی شمس آل احمد پاییز امسال دراین شهر خبر داد.

محمد علی خبیر درگفتگو با خبرنگار مهر، از اختتامیه اولین دوره جایزه ادبی شمس پاییز امسال خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار بود اولین دوره جایزه ادبی شمس به صورت استانی برگزار شود؛ اما به دلیل استقبال داستان نویسان جوان ازسایراستانها تغییراتی در ساختار جشنواره ایجاد شد تا کلیه آثار ارسالی به دبیرخانه این جشنواره مورد داوری قرار گیرد.

وی افزود:  بنابر تصمیم هئیت داوران این جشنواره، آثار در دو بخش اصلی و مهمانان جشنواره معرفی خواهد شد.

رئیس انجمن نویسندگان کرج درباره نحوه اعلام نتایج مرحله اول بخش های مختلف این جشنواره نیزگفت: کلیه آثار ارسال شده به دبیرخانه جایزه ادبی شمس توسط اعضای هیئت انتخاب با دقت و تامل  مورد بررسی قرار می گیرند.

وی عنوان کرد: درحال حاضرعناوین داستانهای پیامکی راه یافته به بخش مسابقه جشنواره از سوی هیئت انتخاب اعلام شده است و هیئت تا پایان مهر ماه اسامی داستانهای برگزیده مرحله اول در دو بخش باقیمانده نیز اعلام می شود.

کد مطلب 1694781

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