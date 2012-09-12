محمد احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص بازی لبنان - ایران اظهار داشت: در مورد بازی چه صبحتی انجام دهم؟! من هم بازی تیم ملی مقابل لبنان را دیدم. بازی اردن - ایران، مسابقه ایران - قطر و ازبکستان - ایران را هم دیده‌ام اما خدا را شاهد می‌گیرم که در این چند بازی نحوه عملکرد تیم ملی به گونه‌ای نبود که من مجاب شوم تیم کشورم در اختیار سرمربی بزرگی به نام "کارلوس کی‌روش" است. من در این چند بازی یک تاکتیک مناسب، یک حرکت ترکیبی درست و ... ندیدم.

"در این مقطع زمانی نمی‌دانم در مورد تیم ملی چه بگویم!"، احمدزاده با بیان این جمله افزود: هیچ زمانی تیم ملی تا این حد بد و بی برنامه کار نکرده است. متاسفانه تیم ملی در طول 90 دقیقه یک بازی دو موقعیت مسلم و صددرصد گلزنی ایجاد نمی‌کند که من بیننده نسبت به آن امیدوار شوم. تیم ملی ایران مریض است و برای تشخیص این موضوع نیاز نیست حتما کارشناس باشید. یک علاقمند به فوتبال هم با تماشای بازی تیم ملی متوجه بیماری آن می‌شود.

وی در ادامه یادآور شد: من یکی از افرادی بودم که در زمان استخدام "کارلوس کی‌روش" به فدراسیون فوتبال ایران احسنت گفتم که چنین مربی بزرگی را به فوتبال ایران آورده است اما امروز نظری دیگر دارم و معتقدم اگر به جای کارلوس کی‌روش یک سرمربی ایرانی روی نیمکت تیم ملی نشسته بود، این تیم از سه بازی مقابل ازبکستان، قطر و لبنان حداقل هفت امتیاز را می‌گرفت. متاسفانه این مربی با تمام اسم و آوازه‌ای که دارد نتوانسته فوتبال ایران را به چیزی که مدنظرش بوده است، برساند.

این کارشناس فوتبال ایران با انتقاد از عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: از لحاظ فنی چیز خاصی در بازی تیم ملی دیده نمی‌شود. باید از سرمربی تیم ملی پرسید که تاکتیک تیمش در بازی با لبنان چه بود؟ در بازی با قطر چطور؟ برای ضربات آزاد و کرنر برنامه‌ای داشتیم؟! مقابل لبنان به دنبال چه بودیم؟

احمدزاده خاطر نشان کرد: من فکر می‌کنم در مقطع زمانی فعلی تنها راه نجات تیم ملی حضور یک سرمربی ایرانی در این تیم و فعالیت کی‌روش به عنوان یک مربی تمرین دهنده در کنار آن مربی است. با این شرایط شاید امیدهای تیم ملی برای صعود به جام جهانی زنده شود.

وی همچنین تصریح کرد: باید فکری اساسی برای فوتبال ایران شود، فوتبالی که این روزها کلی حرف و حدیث را تحمل می‌کند و در مقابل دیگر ورزش‌ها تحقیر شده است. باید در تیم ملی فوتبال، فدراسیون و هرکسی که باعث تحقیر فوتبال شده است، تغییراتی را به وجود آورد. در دیگر کشورها وقتی شرایط اینگونه می‌شود، مسئولان فدراسیون همگی استعفا می‌دهند و می‌روند اما آیا در فوتبال ما شهامتی چنین کاری وجود دارد؟!

مربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص افت بازیکنان فوتبال ایران در رده ملی و باشگاهی گفت: من می‌خواهم به موردی اشاره کنم که امیدوارم حمل بر خودستایی نشود. در فوتبال ما مربیانی چون محمد مایلی کهن، مجید جلالی، غلامحسین پیروانی و من به عنوان کوچک همه اینها بازیکنان ساز بودیم و چهره‌های زیادی را به فوتبال کشور معرفی کردیم. همه این مربیان به نوعی دست در سازندگی داشتند اما چرا امروز مدیران فوتبال کشورمان به این مربیان میدان نمی‌دهند؟

احمدزاده با طرح این پرسش که "جایگاه سازندگی و پرورش استعداد در فوتبال ایران کجاست؟"، افزود: امروز همه دنبال نتیجه هستند. همه می‌خواهند یک شبه قهرمان شوند و سهمیه لیگ قهرمانان آسیا بگیرند. در این فوتبال دیگر کسی به سازندگی فکر نمی‌کند. مدیر و مربی همه به دنبال جایگاه خود هستند و جایگاه‌شان تنها با نتیجه گیری است که حفظ می‌شود، آنهم نتیجه گیری آنی. در چند سال اخیر کدام پدیده به فوتبال ایران معرفی شده است؟ اصلا پدیده داشته‌ایم؟ من سال‌هاست در فوتبال ایران پدیده ندیده‌ام. فوتبال زیبا ندیده‌ام!

وی به انتقاد از نوع تعامل فدراسیون فوتبال با کارلوس کی‌روش پرداخت و گفت: فوتبال ایران را کلا در اختیار سرمربی تیم ملی گذاشته اند و اوست که می گوید لیگ برگزار شود یا نه، جام حذفی داشته باشیم یا نه و ... . متاسفانه همه این مسائل دست به دست هم داده تا لیگی بی کیفیت داشته باشیم.