عزاداری آیات عظام وحید و صافی به سمت حرم حضرت معصومه(س) انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری به مناسب شهادت امام جعفر صادق(ع) صبح چهارشنبه در بیت آیت الله العظمی وحید خراسانی و با حضور طلاب و روحانیون حوزه علیمه و اقشار مختلف مردم عزادار قم برگزار شد که بعد از این مراسم نیز همانند سالهای گذشته دسته عزاداری به منظور عرض تسلیت شهادت ششمین امام شیعیان به ساحت کریمه اهل بیت(س) با حضور آیت الله وحید، رهسپار حرم حضرت معصومه (س) شدند.



در بیت آیت الله صافی گلپایگانی نیز مراسم عزاداری شهادت امام جعفر صادق(ع)، از صبح امروز برگزار شد و پس از آن نیز دسته عزاداری با حضور این مرجع تقلید به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) حرکت و در حرم کریمه اهل بیت (س) به مرثیه خوانی و سوگواری پرداختند.



بر اساس این گزارش مراسم عزاداری از سوی بیت آیت الله صافی گلپایگانی به مناسبت شهادت امام صادق(ع) و همچنین بزرگداشت شهدای فیضیه که بدست رژیم شاهنشاهی در سال 1342 به خاک و خون کشیده شدند بعد از ظهر امروز چهارشنبه از ساعت 18 در مدرسه فیضیه برگزار می‌شود.



شهر قم سوگوار غم شهادت صادق آل محمد(ص)



به گزارش مهر، شهر قم و حرم کریمه اهل بیت(ع) از شب گذشته در سوگ شهادت امام جعفر صادق(ع) غرق در عزا و ماتم است.



دسته‌های سینه زنی و زنجیرزنی شب گذشته و امروز از مناطق مختلف قم و شهرهای اطراف برای عرض تسلیت به کریمه اهل بیت(ع) وارد حرم حضرت معصومه(س) شده و به عزاداری و سوگواری پرداخته و اشک ماتم ریختند.



همچنین مراسم سوگواری و مرثیه خوانی از شب گذشته در مساجد و تکایای قم و مسجد مقدس جمکران برپا شد.

