آمار ورودی پرونده های دادسرای کوهبنان 19 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهبنان گفت: در ماه مبارک رمضان و ماه‌ های بعد از این ماه شاهد کاهش چشمگیر پرونده‌ ها به دادسرا هستیم که خود نشان از اثرگذاری معنویت این ماه دارد، به گونه ‌ای که در ماه مبارک رمضان کاهش 19 درصدی ورودی پرونده‌ ها به دادسرا را شاهد بودیم.

حسن سلطانی ‌نژاد ابراز داشت: مشکل نبود راه در این منطقه به گونه ‌ای است که حتی جاده بین کوهبنان و زرند نیز فاقد استاندارد و از نوع جاده‌های فرسوده است و قدمت آن به بیش از 30 سال قبل برمی‌گردد و همواره محل تصادف و سوانح است.

وی عنوان داشت: بیشترین تصادفات بر اثر خطای انسانی است، اما تشدید تلفات و خسارات جانی و مالی در مسیر به دلیل کمبود حفاظ در جاده‌ ها، عدم شانه خاکی در دو طرف جاده و کمبود علایم راهنمایی و رانندگی است.

سلطانی ‌نژاد اذعان داشت: همچنین آسفالت نامناسب، ناهموار بودن جاده، کوهستانی و صعب ‌العبور بودن، عدم دید کافی در برخی از نقاط جاده ایجاد می‌شود و همین امر موجب شده که شاهد تصادفات زیاد در جاده ارتباطی کوهبنان به مرکز استان باشیم.

وی گفت: در آستانه سال تحصیلی دادسرای شهرستان آمادگی دارد با هماهنگی مسئولان آموزش و پرورش نسبت به آموزش قوانین و مقررات و همچنین تشکیل پرونده شخصیت برای دانش ‌آموزان همکاری کند.

مشاوره و آموزش؛ راه کار کاهش طلاق های توافقی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در جمع مسئولین مراکز مشاوره با اشاره به افزایش آمار طلاق های توافقی در استان کرمان گفت: مشاوره و آموزش های قبل از ازدواج از مهمترین را کارهای کاهش آمار طلاق های توافقی است که باید با جدیت دنبال شود.

حمید خالقی افزود: طرح آموزش مهارت های زندگی برای افراد در شرف ازدواج توسط بهزیستی و با نظارت این معاونت ضروری و نقطه عطفی در کاهش آمار طلاق در استان کرمان است.

وی تاکید کرد: بنیاد غیردولتی صیانت از نهاد خانواده و هسته های مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی، دو بازوی کمکی در راه کاهش آمار طلاق های توافقی هستند.

در ادامه این جلسه مسئولین مراکز مشاوره به بیان نظرات خود پیرامون نقش مشاوره در تداوم زندگی زناشویی و پیشگیری از طلاق پرداختند.

لزوم مبارزه با قاچاق مواد مخدر در کوهبنان

دادستان عمومی و انقلاب کوهبنان گفت: در حال حاضر بیشترین جرائم شهرستان کوهبنان مربوط به مواد مخدر است، بنابراین نسبت به مجرمان در این حوزه به صورت جدی برخورد می ‌شود.

حسن سلطانی ‌نژاد اظهار داشت: در این راستا دستورات اکید به پلیس مبارزه با مواد مخدر داده شده که مرتب خودروهای عبوری مظنون از مسیرها و جاده‌ های ارتباطی شهرستان را بازرسی و همچنین کسانی که نسبت به فروش و توزیع مواد مخدر اقدام می ‌کنند و به وسیله مردم علیه آنان گزارشی ارسال می ‌شود نسبت به دستگیری آنان اقدام فوری و جدی صورت گیرد.

سلطانی ‌نژاد تصریح کرد: تاکنون تعداد زیادی از فروشندگان مواد مخدر در این راستا شناسایی، دستگیر و در قرار بازداشت موقت به سر می ‌برند و مقرر شده که این افراد با قرار وثیقه آزاد نشوند و با قرار بازداشت موقت راهی زندان شوند از طرفی برای مبارزه با فروشندگان مواد مخدر تاکنون چندین مکان مسکونی که اقدام به توزیع و فروش مواد مخدر می‌ کردند، پلمپ شده است.

دادستان عمومی و انقلاب کوهبنان تصریح کرد: با توجه به اینکه کوهبنان در مرز استان کرمان با استان ‌های یزد و خراسان جنوبی واقع شده و در مسیر ترانزیت مواد مخدر از شرق به مرکز و غرب کشور قرار گرفته، اما در چند ماهه اخیر شاهد کاهش حمل این مواد بوده‌ یم.

سلطانی ‌نژاد با توجه به حاکم بودن جو کارگری بر شهرستان‌های شمالی استان کرمان بر بهداشت روان و ایجاد فضاهای نشاط آور در شهرک‌های کارگرنشین تاکید کرد.

دادستان کوهبنان افزود: با توجه به حضور کارگران در معادن زغال ‌سنگ و کار کردن در اعماق زمین و تونل‌ها که محیطی بسیار نمناک و خطر آفرین هستند، باید مسئولان شرکت زغال ‌سنگ نسبت به تامین امکانات اولیه از قبیل لباس کار، چکمه و ماکس، توزیع شیر بین کارگران توجه داشته باشند و نسبت به ایمنی کارگاه‌ ها حساسیت بیشتری نشان دهند تا شاهد تلفات جانی در معادن نباشیم.

وی عنوان داشت: تعداد بسیار زیادی از جمعیت کوهبنان و شهرستان‌های مجاور در معادن زغال‌سنگ و در اعماق 570 متری زمین مشغول به کار هستند و کارگران و خانواده آنان از لحاظ روحی لطمات فراوانی را متحمل می ‌شوند، جدای از اینکه طی سال های گذشته به دلیل نبود ایمنی کافی و سهل‌ انگاری تعدادی از پیمانکاران، جان جمعی از کارگران به خطر افتاد و در این راستا چندین کارگر در جبهه اقتصاد مظلومانه جان خود را از دست دادند و بسیاری از کارگران هم از نظر تنفسی و ریوی دچار مشکلات مزمن و جبران ‌ناپذیری شده ‌اند.

حمایت از پایان نامه ها با محوریت پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: در راستای بهره گیری از ظرفیت علمی دانشگاههای استان وایجاد ارتباط فی مابین مراکز اجرایی وعلمی، از پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد ورساله های دکتری دانشگاههای سراسری وآزاد استان حمایت می شود.

حمید خالقی افزود: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با در نظر گرفتن اولویت های استانی و موضوعات بومی این مهم را در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان ها قرارداده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، عملکرد هسته اجتماعی امام حسن مجتبی(ع) شهرستان بردسیر را مثبت ارزیابی کرد و در اعطاء تجهیزات اداری و پرداخت هزینه های جاری این هسته قول مساعد داد.