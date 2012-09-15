به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم که به تازگی از جشنواره کارلووی واری جوایزی را از آن خود کرد توسط موسسه هدایت فیلم پخش خواهد شد. "پله آخر" نیمه دوم سال اکران می شود.

آخرین ساخته علی مصفا در سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر نیز به نمایش در آمد و جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی را دریافت کرد.

در خلاصه داستان "پله آخر" که لیلا حاتمی، علی مصفا و علیرضا آقاخانی بازی می کنند، آمده است: لیلی ستاره سینماست و به تازگی شوهرش را از دست داده است. او سر صحنه فیلمبرداری ناگهان مقابل دوربین خنده‌اش می‌گیرد و از کار باز می‌ماند. هیچ کس نمی‌تواند دلیل خنده‌هایش را حدس بزند.

مصفا کارگردان و بازیگر سینمای ایران پیش از این فیلم سینمایی "سیمای زنی در دورست" را کارگردانی کرده بود.