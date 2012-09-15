دانشور میهمان فصلنامه «نقد و بررسی کتاب تهران» شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید فصلنامه «نقد و بررسی کتاب تهران» با مدیرمسئولی هرمز همایونپور و پرونده ویژهای درباره سیمین دانشور منتشر شد.
در این پرونده ویژه، ترجمه منتشر نشدهای از دانشور از داستانی متعلق به فرانتش کافکا با عنوان «در برابر قانون» و مقالاتی از مرتضی کاخی و کمال قائمی به چشم میخورد.
این فصلنامه در بخش مقالات این شماره از خود نیز میزبان آثاری از ناصر تکمیل همایون با عنوان «آغاز تکون جدید در هویت تاریخی ایرانیان»، محمد استعلامی با عنوان «روشنفکرها و روشنفکرنماها، اکبر افسری با عنوان «نظریه مطالعات پسا استعماری» و هرمز همایونپور با نام «جوانه زدن ارتداد و تردید» است.
در بخش قول و غزل این شماره از فصلنامه نقد و بررسی کتاب نیز اشعاری از هوشنگ ابتهاج، امید جاودانی، پژمان شفایی و احمد شیرازینیا به انتخاب مرتضی کاخی به چشم میخورد.
بخش داستان این نشریه نیز به معرفی داستان «سگهای دنگ» نوشته سانتیاگو رونکاگیولو با ترجمه «ه. آزاده» پرداخته است.
همچنین بخش شعر این نشریه نیز میزبان شعری دوزبانه از محمود کیانوش است.
خاطرات فرهنگی، خواندنیها و نکتهها، نامهها، گزارشها و نمایه سال نهم نقد و بررسی کتاب نیز از دیگر بخشهای این شماره از این فصلنامه است.
سی و ششمین شماره فصلنامه نقد و بررسی کتاب در 206 صفحه و قیمت 5000 تومان منتشر شده است.
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