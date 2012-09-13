ادغام فناوری با راه و شهرسازی/ نابودسازی تومورهای سرطانی

ادغام وزارت ارتباطات در وزارت راه و شهرسازی

به گزارش خبرنگار مهر، برای چندمین بار پیاپی طی دو سال اخیر دولت تصمیم به ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت راه و شهرسازی گرفت و این خبر شاید مهمترین خبری بود که در یک هفته اخیر در بخش فناوری منتشر شد. در این راستا و براساس جدیدترین تصمیم دولت قرار است وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت تازه تاسیس راه و شهرسازی ادغام شود.

اسپری سرماخوردگی و آنفولانزا ساخته شد

از آنجایی که بیماریهای دستگاه تنفسی مهمترین عامل مشکلات و مرگ و میر در سراسر جهان هستند، محققان افشانه دهانی جدیدی ساخته اند که می تواند با از بین بردن میکروب و ویروسها، از سرماخوردگی و آنفلوانزا پیشگیری کند؛ این افشانه که Halo Oral Antiseptic نام دارد به بازار عرضه شده و 99.9 درصد در از بین بردن میکروبهای عفونت زا موجود در هوا، موثر است.

نتایج این تحقیقات نشان داد اثر حفاظتی سه پاف Halo که را در دهان افشانه می شود تا شش ساعت باقی می ماند و هوای تنفس شده توسط فرد طی این مدت پاکسازی می شود، حتی وقتی فرد غذا یا نوشیدنی می خورد.

سند توسعه هوافضا تایید نهایی‌ شد

به گزارش مهر، قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه علمی در هفته ای که گذشت، از تایید نهایی‌ نهایی سازی سند توسعه هوافضای کشور خبر داد که مقرر شد طی گردش کاری با شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب آن انجام شود.

به گفته منصور کبگانیان با توجه به حساسیت این موضوع از منظر علمی، امنیتی و... در نقشه جامع علمی کشور این بخش جزو بخش‌های دارای اولویت بالا طبقه‌بندی شده است. همچنین مجموعه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در این حوزه کارهای خوبی انجام داده‌اند، ‌ولی برای هم‌افزایی و حمایت بیشتر، این سند باید به تصویب می‌رسید.

این عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی گفت:‌ پس از تصویب نهایی و ابلاغ نقشه جامع علمی کشور، ‌فعالیت‌ها در این حوزه شروع شده و سند توسعه هوافضای کشور نیز برای تصویب در دستور کار قرار گرفت.

گوش انسان در آزمایشگاه ساخته شد

ساخت یک گوش که شبیه گوش دیگر باشد و از سلولهای خود فرد که در محیط آزمایش رشد کرده باشد، می تواند پیشرفت بزرگی برای ساخت گوشهای مصنوعی باشد که درحال حاضر به هیچ وجه ظاهر طبیعی ندارند؛ براین اساس دانشمندان آمریکایی در بوستن درحال ساخت یا درحقیقت رشد گوش در فضای آزمایشگاهی هستند تا افرادی که یک گوش خود را از دست داده اند بتوانند از گوش بیونیک جدید استفاده کند.

طی 20 سال گذشته، محققان بسیاری روی رشد گوش کار کرده اند اما تاکنون موفق نشده بودند که بر موانع عملی شدن این ایده غلبه کنند.

ایران شانزدهمین تولیدکننده علم دنیا شد

به گزارش مهر، پایگاه علمی اسکوپوس اعلام کرد ایران با بیشترین تولید مقالات شیمی، پزشکی، فیزیک و نانو شانزدهمین کشور تولید کننده علم در دنیا است؛ موسسات بین المللی مختلفی تولید علم کشورها را رصد و تحلیل می کنند که در این بین دو موسسه نظام استنادی ISI در امریکا و دیگری اسکوپوس در آمستردام هلند از سایر موسسات با اهمیت تر هستند.

بر اساس گزارش اسکوپوس در 7 ماه اول سال 2012 ایران برای نخستین بار در تاریخ آموزش عالی کشور به رتبه شانزدهم در تولید علم دنیا صعود کرد؛ سیاست های دولت از نظر توسعه کمی آموزش عالی، توجه ویژه به تحقیقات علمی، افزایش جذب دانشجویان و مهم‌تر از همه جذب دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی به‌ویژه دوره دکتری از مهم‌ترین عوامل ارتقای رتبه علمی ایران است. در مدت یاد شده دانشمندان ایرانی بیش از 21 هزار مقاله در مجلات معتبر بین المللی چاپ کرده اند.

ابداع شیوه جدیدی برای نابودسازی تومورهای سرطانی

پژوهشگران نوع جدیدی از نانوذرات را ساخته اند که می تواند در صورت درخواست، پروتئین بسازد این تلاش نخستین گام به سوی ابداع شیوه جدیدی برای نابودسازی تومورهای سرطانی در انسان است.

گروه محققان دانشگاه فناوری ماساچوست (MIT) نشان داده اند که یک پرتو از نور فرابنفش می تواند تولید پروتئین را در نانوذرات قرار داده شده در بدن موش های آزمایشگاهی آغاز کند.

وارد کردن این نانوذرات به بدن افراد مبتلا به سرطان می تواند تومور را در بدن آنها هدف قرار دهد. نور فرابنفش تابیده شده به موقعیت این نانوذرات می تواند آغازگر ساخت داروهای پروتئینی باشد که سلول های سرطانی را از بین می برند. اگر این شیوه بر روی انسان اثربخش و کارا باشد، می تواند ارزش خاصی در حمله به تومورهای قابل گسترش در بدن بیابد.

قیمت مکالمات تلفن اینترنتی کاهش یافت

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دنبال درخواست شرکت ارتباطات زیرساخت مبنی بر کاهش قیمت تمام شده مکالمات صادره تلفن اینترنتی- VOIP – در این هفته با کاهش حدود 15 درصدی قیمت این نوع مکالمات موافقت کرد.

مکالمات تلفن بین الملل در کشور هم اکنون از دو بستر تلفن اینترنتی – Voice Over IP – و دو صفر مخابرات برقرار می‌شود که هفته پیش شرکت ارتباطات زیرساخت نرخ جدید مکالمات را از طریق دو صفر مخابرات تعدیل کرد؛ در همین حال به دنبال پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت و تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از این پس تعرفه انتقال ارتباطات صادره VOIP (انتقال صوت بر روی اینترنت) از طریق این شرکت به صورت پلکانی محاسبه می شود تا قیمت تمام شده برای یک دقیقه ارتباط صادره VoIP کاهش یابد.

در شیوه جدید اخذ این تعرفه، دریافت تعرفه در شش سطح ترافیک تعریف شده که در هر سطح، ترافیک به میزان دو برابر افزایش و تعرفه زیرساخت برابر 15 درصد کاهش می یابد.