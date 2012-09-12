ضبط 151کیلوگرم مواد خام دامی در جیرفت

دکتر سید سجاد حسینی نسب در گفتگو با مهر با اشاره به استمرار نظارت دامپزشکی بر عرضه کنندگان مواد خام دامی در این شهرستان اظهارداشت: در پی بازرسی های صورت گرفته توسط مامورین دامپزشکی 151کیلوگرم مواد خام دامی در این شهرستان ضبط شد.

وی افزود: مامورین دامپزشکی در طول سال با اانجام بازرسی های مکرربرای تامین امنیت غذایی مردم تلاش می کنند.

سرپرست دامپزشکی جیرفت عدم رعایت مسائل بهداشتی گوشت را از مهمترین دلایل ضبط خواند و بیان داشت: گوشت قرمز موجود در قصابی ها حتما باید دام آن در کشتارگاه ذبح شده باشد.

حسینی با بیان اینکه مردم گوشت را فقط از قصابی ها ومرغ فروشی های تحت نظارت دامپزشکی خریداری کنند تصریح کرد: مردم گوشت فاقد مهر دامپزشکی خریداری نکنند.

