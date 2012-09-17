تشدید افراطی گری در جامعه صهیونیستی

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، در سال‌های اخیر اقدامات گروه‌های افراطی رو به افزایش گذاشته است. خبرنگار روزنامه دیلی تلگراف در گزارشی از سرزمین‌های اشغالی به روند تشدید افراط گرای در جامعه اسراییل پرداخته است. و ی گزارش خود را این گونه آغاز کرده است:« چند سال پیش من با یکی از نیروهای ارتش اسراییل در بخش قدیمی بیت المقدس قدم می‌زدم که به دفعات و بر دیوارهای بسیاری دیدم که کلماتی همچون «انتقام» با اسپری سیاه رنگ نوشته شده بود. این ماجرا مربوط به آگوست 2005 و کمی پیش از خروج نیروهای اسراییلی از غزه بود. اقدام ارتش اسراییل درعقب نشینی از غزه با واکنش شدید گروه‌های افراطی مواجه شد که حملات خشونت آمیز شدیدی را علیه اعراب ساکن در سرزمین‌های اشغالی و حتی نیروهای امنیتی اسراییل انجام دادند».



در ابتدا، و در روزهای پیش از عقب نشینی اسراییل از غزه ادن ناتان زادا (Eden Natan-Zada) از سربازان ارتش اسراییل و عضو گروه افراطی کاچ (Kach) با حمله به ایستگاه اتوبوس اعراب اسراییلی در شفارام (Shfar’am) چهار نفر را کشت و بیست و دو نفر دیگر را مجروح کرد. یا در موردی دیگر و پس از عقب نشینی نیروهای اسراییلی یک راننده اتوبوس اسراییلی چهار فلسطینی را به قتل رساند.



از آن زمان به بعد گروه‌های افراطی اسراییلی مساجد، خودروها و حتی درختان زیتون فلسطینی‌ها را مورد حمله و تخریب قرار داده‌اند، به قبرستان‌های مسلمانان بی‌احترامی می‌کنند و حتی خانه‌های اسراییلی‌های چپ گرا را نیز مورد هجوم قرار می‌دهند. نکته جالب توجه اینکه اموال مسیحیان نیز از حملات گروه‌های افراطی اسراییلی در امان نمانده است.



به رغم اینکه بسیاری در اسراییل صحبت از برخورد با این گروه‌های افراطی می‌کنند، اما تا کنون هیچ گروه و فرد خاصی دستگیر و یا محاکمه نشده است. هر چند اسحاق آحارانویچ وزیر امنیت عمومی هفته گذشته اعلام کرد که یک یگان ویژه پلیس برای مقابله با این گروه‌ها و افراد تندرو تشکیل شده است.



تشدید گرایش‌های افراطی در اسراییل نشان دهنده وجود نوعی یاس و سردرگمی در جامعه اسراییل است چرا که تنها یک گروه مذهبی کوچک که در اقلیت است خواسته‌های سیاسی خود را به همه تحمیل می‌کند. با توجه به نوع نظام سیاسی در اسراییل، احزاب مذهبی نقشی تاثیرگذار در تشکیل دولت ایفا می‌کنند. یکی دیگر از زمینه‌های تبعیض در اسراییل معاف بودن یهودیان افراطی از گذراندن سه سال خدمت در ارتش است.



پیش از این نیز اندیشکده بروکینگز به بررسی دلایل افزایش افراط گرایی در میان شهرک نشین‌های صهیونیستی پرداخته بود. رشد جمعیتی و در واقع افزایش جمعیت شهرک نشینان، تنوع ایدئولوژیکی و مذهبی این شهرک‌نشین‌ها از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر موجب تشدید اقدامات افراطی شهرک نشین‎‌ها شده است.



اقدامات این شهرک نشین‌ها نه تنها فلسطینی‌ها، بلکه سایر شهرک نشین‌ها را نیز هدف گرفته است. اقدامات افراطی این گروه موجب شده که برخی از ژنرال‌ها و وزرای رژیم صهیونیستی فعالیت‌های این شهرک نشین‌ها را مصداق «تروریسم» بدانند.

