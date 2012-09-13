2 هفته مانده تا انتخاب شهردار ری/ ماجرای فروش یک پارک !

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته با خبر آمادگی ناوگان اتوبوسرانی برای استقبال از سال تحصیلی جدید آغاز شد .

شنبه 18 شهریور ماه ، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد، پیش بینی می شود 500 هزار نفر به مسافران ناوگان اتوبوسرانی از ابتدای مهرماه افزوده شود و از مرز 4.5 میلیون مسافر در روز خواهیم گذشت.

پیمان سنندجی ادامه داد: 7 هزار دستگاه اتوبوس ناوگان شرکتی و خصوصی برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده خدمات رسانی به مسافران هستند.

او همچنین از افتتاح پایانه ویژه معلولین خبر داد و گفت: این پایانه در محدوده طرشت است و مجهز به مرکز اطلاع رسانی با 13 خط تلفن، 50 دستگاه ون که با کمک بهزیستی تامین شده ودارای 15 دستگاه اتوبوس که قابلیت جا به جایی معلولان را دارد و طی روزهای آتی به بهره برداری می رسد.

یکشنبه 19 شهریورماه دو اظهار نظر متفاوت از سوی دو مسئول در خصوص جدایی ری از پایتخت اعلام شد . مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد: موضوع جداسازی ری باید کارشناسی دقیقی شود وبا صحبت‌هایی که انجام شده جداسازی امسال اتفاق نخواهد افتاد.

اما در این روز مصطفی محمد نجار در مراسم افتتاح نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌های کشور گفت: رئیس جمهور دو قول به مردم شهر ری داده بود که یکی انتخاب فرماندار ویژه و دیگری جدا شدن ری از تهران بود که در حال انجام است.

در همین روز امیر حسین باقر نژاد فرماندار شهرستان ری طی حکمی از سوی وزیر کشور و با پیشنهاد استانداری تهران به سمت معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ری منصوب شد . او در اولین نشست خبری خود که دو روز بعد برگزار شد قول داد تا 15 روز دیگر شهردار ری انتخاب شود .



دوشنبه 20 شهریور ماه با مراسم نمادین معاینه فنی برخی از سرویس های مدارس آغاز شد که مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران با تایید انتقادات مسئولان نسبت به صنعت خودروسازی گفت: این کارخانه ها خدمات مرگ ارائه می دهند اما بیان مجدد این گلایه ها تنها کام ما را تلخ می کند.

در این روز مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران هم با بیان این که در سال 91 نوسازی ناوگان تاکسیرانی متوقف شده است گفت : هوای تهران را 17 هزار تاکسی فرسوده تهدید می‌کند.

در این روز سید هادی ایازی که مدتی پیش خبر رفتن وی از معاونت اجتماعی به طور غیر رسمی منتشر بود در نشستی خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ داد .

برخی از سوالات و پاسخ های سخنگوی شهردار تهران در جدول زیر می آید :

سوالات خبرنگاران پاسخ های سخنگوی شهردار سرانجام پرداخت یارانه بلیط مترو و اعتبارات توسعه عمرانی از دولت استدعا دارم نگذارند به مردم فشار بیاید، درحالی که شش ماه از سال گذشته تاکنون یارانه نقدی بلیط و توسعه عمرانی پرداخت نشده این درحالی است که امسال مترو قرار است 19 کیلومتر توسعه داشته باشد و اگر از تمام ظرفیت های مالی آن استفاده کنیم قادریم 30 کیلومتردر سال توسعه عمرانی داشته باشیم و به جای آنکه روزانه دو و نیم میلیون مسافر را جابه جا کنیم به سه تا پنج میلیون نفر خدمات ارائه کنیم. اظهار نظر متناقض وزیر کشور و رئیس شورای شهر تهران درخصوص جدایی ری از پایتخت پس از مطرح شدن مساله جدایی شهر ری از تهران نمایندگان مردم در مجلس و شورای شهر تهران نسبت به این مساله حساس شده و اعلام کردند آراء مردم ری به 15 عضو شورای شهر تهران این جدایی را دچار مشکل حقوقی می کند واینکه آیا قانونی که بیست سال اجرا نشده امکان دارد با همان زمینه 20 سال گذشته اجرایی شود، بنابراین مجمع نمایندگان تهران کارگروهی با حضور نمایندگان دولت، شورا و شهرداری تشکیل داد تا محاسن و معایب آن بررسی شود و اگر گزارش این کارگروه مثبت بود، ری از پایایتخت جدا و درغیراین صورت نمایندگان آنرا اصلاح کنند تا آنجا که من اطلاع دارم دو جلسه برگزار شده است و سخنان چمران بر اساس رایزنی ها این کارگروه است و اظهارات وزیر کشور مبنی بر قولی است که رئیس جمهور به مردم ری داده است. امیدواریم پس از طی مراحل قانونی در صورتی که به مصلحت ری باشد این کار انجام در غیر این صورت متوقف شود. درخواست شهرداری در خصوص خریداری پارک پردیسان مسئولیت این پارک برعهده سازمان محیط زیست است و شهرداری تهران درخواست کرده اگر قرار بر فروش این پارک است به دلیل آنکه با کمبود سرانه فضای سبز روبرو هستیم آنرا خریداری کند به جای آنکه به بخش خصوصی داده شود و در آن هتل سازی شود و فضای سبز بی نظیر این مکان که 275 هکتار است حفظ شود.اگر از بالای برج میلاد به پارک پردیسان نگاه کنید می بینید که با چه وضعیتی نگهداری می شود و چگونگی نگهداری این پارک از دغدغه های مدیریت شهری است. بازگشت تهران به حالت گذشته پس از اتمام اجلاس سران عدم تعهد باور کنید تهران همان تهران است و مدیریت شهری همان دغدغه ها را دارد اما تهران وقتی خلوت می شود زیبا تر می شود وگرنه ما همان میزان فضا ی سبز را داریم و زباله ها هر زود جمع آوری می شود و تلاش می کنیم پاییتخت همچنان زیبا باشد اما در زمان برگزاری اجلاس تهران خلوت شده بود و میزان جمع آوری زباله از 7000 تن در روز به 6300 تن رسید. آخرین وضعیت فضای سبز بلوارنیما یوشیج در منطقه شهران هر تغییر کاربری بر اساس رای کمیسون ماده 5 است واگر این رای را نداشته باشد توسط رای کمیسیون ماده 100 قلع می شود. اهالی این منطقه برای حفظ فضای سبز اعتراضات خودرا به اشکال گوناگون ابراز داشتند واین موضوع به شورای شهر ارائه شده و در دست بررسی است و امیدواریم هرچه به مصلحت مردم است عملیاتی شود.

سه شنبه 21 شهریور ماه جلسه علنی شورای شهر تهران برگزار شد که در این جلسه سر انجام مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست حاضر شدند و در خصوص فروش پارک پردیسان توضیحاتی ارائه کردند . هرچند سخنان آنان نتوانست دبیر کمیته محیط زیست شورا را که تاکید بر لغو مصوبه هیات وزیران در خصوص فروش پارک پردیسان داشت قانع کند .

در جدول زیر برخی از سخنان اعضای شورای شهر در این خصوص را می خوانید:

نام و سمت اظهار نظر معصومه ابتکار،دبیر کمیته محیط زیست شورا شایعات فروش پارک پردیسان پیش از سال 89 مطرح شده اما هرگز ما به آن توجهی نکردیم ،هنگامی که مصوبه هیات وزیران در خصوص فروش این پارک مشروط به عدم تغییر کاربری را مشاهده کردیم دیگر داستان شایعه نبود این موضوعات بحث سیاسی و جناحی نیست بلکه تاکید بر حفظ محیط زیست است.وقتی دغدغه شما نیز حفظ پارک پردیسان است برای آنکه خیال مردم تهران و نمایندگان آنها راحت شد مصوبه فروش را لغو کنید و اگر این مصوبه لغو نشود تمام تلاش ما بینتیجه است و بهتر است طرح حفاظت ازگارک پردیسان پس گرفته شود . علی محمد شاعری ، قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست پارک پردیسان فروشی نیست، مگر می‌شود میدان آزادی را فروخت که ما این پارک را بفروشیم.چنین تفکری برای فروش پارک پردیسان درسازمان حفاظت محیط زیست وجود ندارد که اگر چنین باشد به عنوان اولین نفر، این سازمان راترک می کنم. علیرضا دبیر،عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران مصوبه هیات وزیران به دلیل حفاظت از 3 هکتار این پارک است که توسط یکی از دستگاه‌ها ادعای مالکیتش مطرح شده بود. رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا درخواست ما شفاف است، کمک به پارک پردیسان نیز غیر متعارف نیست. اگر ما هزار میلیارد تومان برای ساخت تونل نیایش می‌دهیم باید بتوانیم به این پارک ملی نیز کمک کنیم زیرا ارزش پارک پردیسان کمتر از تونل نیایش نیست. مهدی چمران ،رئیس شورای شهر تهران باید تفکر استفاده تجاری و کسب درآمد از فضای سبز حذف شود، اینکه بخواهیم با ا یجاد یک دکه ساندویچی درآمد زایی کنیم تفکر غلطی است.

در این جلسه سرانجام نرخ سرویس مدارس هم به تصویب رسید و اعضای شورای شهر تهران دو هفته مانده به آغاز سال تحصیلی با افزایش 15 درصدی نرخ ها موافقت کردند .



چهارشنبه 22 شهریور ماه نیز مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از آغاز بهره برداری از خط 5بی آر تی خبر داد و گفت: از ساعت 6 صبح امروز خدمات رسانی به مسافران این خط آغاز شده است.

او با بیان این که 50 اتوبوس به صورت شبانه روز به مسافران خدمات رسانی می کنند گفت: پیش بینی می شود در روزهای نخست بهره برداری از فاز نخست این پروژه ، روزانه 70 هزار مسافر توسط این خط جابه جا و به مرور بر تعداد مسافران افزوده شود.

در این روز معاون عمرانی استاندار نیز اخباری را که در خصوص شهردار شدن پروین احمدی نژاد در شهرری را تکذیب کرد .