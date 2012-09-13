اقتصاد مقاومتی بهترین راه مبارزه با تحریم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی مقیمی عصر چهارشنبه در یادواره 15 شهید روستای یخکش شهرستان بهشهر اظهار داشت: آن چه موجب حفظ و بقای انقلاب اسلامی ایران شد، نه کوروش و داریوش و خشایارشاه بود بلکه عامل اصلی بقا و تداوم انقلاب و ایران اسلامی، خون های با برکت شهدا، فرهنگ مقاومت و پیروی از ولایت فقیه بود.
وی افزود: جنگ اقتصادی که با اعمال تحریم های شدید اقتصادی آغاز شده، یک جنگ تمام عیار بوده و در این شرایط، دشمنان حتی دسترسی ما به حداقل ترین امکانات را دریغ می کنند.
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس بیان داشت: در شرایط کنونی و پس از ناامیدی در عرصه جنگ، دشمن تلاش می کند با حربه های اقتصادی و تحریم، به مقاصد خود در ایران دست پیدا کند.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس گفت: پیروی از ولایت فقیه می تواند عامل تداوم اتحاد و همبستگی در کشور باشد و تا زمانی که پیرو ولایت فقیه باشیم، انقلاب ما بیمه خواهد بود.
وی بیان داشت: دشمن تلاش زیادی تا با صرف هزینه های فراوان مکتب امام حسین (ع) را از کشور ایران دور کند اما با لطف خداوند، عنایات رهبری و ایمان خالطانه مردم در رسیدن به این هدف خود ناکام ماند.
مقیمی ادامه داد: باید تلاش کنیم با همکاری یکدیگر و با عملی کردن این تدابیر و عمل به شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از این شرایط سخت و دشوار به سلامت عبور کنیم..
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بهشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی گفت: بهترین تدبیر برای مقابله جنگ اقتصاد، نسخه تجویز شده رهبر معظم انقلاب، تحت عنوان اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی مقیمی عصر چهارشنبه در یادواره 15 شهید روستای یخکش شهرستان بهشهر اظهار داشت: آن چه موجب حفظ و بقای انقلاب اسلامی ایران شد، نه کوروش و داریوش و خشایارشاه بود بلکه عامل اصلی بقا و تداوم انقلاب و ایران اسلامی، خون های با برکت شهدا، فرهنگ مقاومت و پیروی از ولایت فقیه بود.
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