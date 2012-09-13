اقتصاد مقاومتی بهترین راه مبارزه با تحریم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمدعلی مقیمی عصر چهارشنبه در یادواره 15 شهید روستای یخکش شهرستان بهشهر اظهار داشت: آن چه موجب حفظ و بقای انقلاب اسلامی ایران شد، نه کوروش و داریوش و خشایارشاه بود بلکه عامل اصلی بقا و تداوم انقلاب و ایران اسلامی، خون های با برکت شهدا، فرهنگ مقاومت و پیروی از ولایت فقیه بود.



وی افزود: جنگ اقتصادی که با اعمال تحریم های شدید اقتصادی آغاز شده، یک جنگ تمام عیار بوده و در این شرایط، دشمنان حتی دسترسی ما به حداقل ترین امکانات را دریغ می کنند.



نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس بیان داشت: در شرایط کنونی و پس از ناامیدی در عرصه جنگ، دشمن تلاش می کند با حربه های اقتصادی و تحریم، به مقاصد خود در ایران دست پیدا کند.



نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس گفت: پیروی از ولایت فقیه می تواند عامل تداوم اتحاد و همبستگی در کشور باشد و تا زمانی که پیرو ولایت فقیه باشیم، انقلاب ما بیمه خواهد بود.



وی بیان داشت: دشمن تلاش زیادی تا با صرف هزینه های فراوان مکتب امام حسین (ع) را از کشور ایران دور کند اما با لطف خداوند، عنایات رهبری و ایمان خالطانه مردم در رسیدن به این هدف خود ناکام ماند.



مقیمی ادامه داد: باید تلاش کنیم با همکاری یکدیگر و با عملی کردن این تدابیر و عمل به شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از این شرایط سخت و دشوار به سلامت عبور کنیم..



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