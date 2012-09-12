عبدالحمید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: شرایط تیم پاس از همه نظر خوب است و آماده شروع مسابقات لیگ دسته اول هستیم. خوشبختانه تمرینات خوبی را برگزار کرده و اردوهای آماده سازی مناسبی را پشت سر گذاشته‌ایم که ما را به موفقیت تیم امیدوار می‌کند. با توجه به اینکه تیم با نظر "وینگو بگوویچ" بسته شده است، از نظر فنی هیچ کمبودی را احساس نمی‌کنیم و با تیمی کامل و یکدست وارد مسابقات لیگ دسته اول خواهیم شد.

وی شهرداری تبریز، حریف هفته اول تیم پاس همدان را تیمی خوب و قدرتمند خواند و گفت: شهرداری تیمی است که تا همین فصل گذشته در لیگ برتر بازی می‌کرد. این تیم از کادر مدیریتی خوب و توانمند، مربیانی حاشیه ساز و تیزهوش برخوردار است و در کل تیمی خطرناک نه برای ما بلکه برای تمام تیم‌های لیگ دسته اول به شمار می‌آید. در مسابقه دو تیم پاس و شهرداری قطعا هر تیمی بهتر از موقعیت‌های خود استفاده کند، برنده می‌شود که امیدوارم اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، آن تیم پاس باشد.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان به حواشی به وجود آمده پیرامون دیدار این تیم مقابل شهرداری تبریز اشاره کرد و گفت: چند روز پیش که به فدراسیون فوتبال رفته بودم نامه‌ای را به من نشان دادند که از سوی باشگاه شهرداری تبریز به فدراسیون ارسال شده بود. در این نامه درخواست شده بود چون ورزشگاه همدان ناامن است بازی پاس - شهرداری در ورزشگاهی دیگر برگزار شود. من اجازه می‌خواهم به صراحت بگویم در این پنج سال که در همدان مسابقات لیگ برتر و دسته اول برگزار می‌شود، هیچ وقت مشکلی از سوی هواداران به وجود نیامده و هواداران ما سه سال از بهترین تماشاگران فوتبال ایران شده‌اند.

رمضانی خاطر نشان کرد: این آقایی که امروز مدعی شده هواداران پاس محیط ورزشگاه را ناامن می‌کنند، سال گذشته هر روز که تیم پاس شکست خورد و مساوی کرد، تماشاگران کمتر از گل به او نگفتند. ایشان در مکتب پاس بزرگ شده و می‌داند که در این باشگاه چنین مسائلی جایی ندارد. من نمی‌دانم ایشان با استناد به چه چیزی چنین مسائلی را مطرح کرده است.

وی از مدیران باشگاه شهرداری خواست به این مسائل توجه نکنند و افزود: اینکه یک تیمی به هر ترفندی دست بزند تا پیروز شوند، دیگر نخ نما شده است. این کارها برای دهه 70 و اوایل دهه 80 است که استاد برخی از دوستان انجام می‌داد. من چون با ایشان کار کرده‌ام می‌دانم چه کارهایی برای رسیدن به پیروزی انجام می‌دادند.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان با طرح این درخواست که اجازه دهیم نتیجه مسابقات در زمین مشخص شود، گفت: تهمیدات لازم اندیشیده شده است که بازی پاس - شهرداری در فضایی آرام و بدون تنش برگزار شود. به مانند سال‌های گذشته که کمترین مشکل در ورزشگاه‌های همدان وجود داشته است.

دیدار تیم‌های پاس همدان و شهرداری تبریز در چارچوب هفته اول مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از ساعت 16:30 فردا پنجشنبه در ورزشگاه قدس همدان برگزار خواهد شد.