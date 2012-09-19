250 هزار مسلمان در میانمار نیاز به کمک دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسلامی، احمد لطفی آقار رئیس سازمان هلال احمر ترکیه برنامه کمک های ترکیه به مسلمانان روهینجا در میانمار را اعلام کرد و گفت: با توجه به وضعیت اسف بار مسلمانان روهینجا در میانمار، هلال احمر با همکاری سازمان صلیب سرخ در میانمار کمک های انسانی را به مسلمانان روهینجا توزیع می کنند.

وی با اشاره به اینکه این اقدام با تمایل دولت میانمار انجام می گیرد تا برخی از نیازهای مسلمانان روهینجا برآورده شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه 250 هزار مسلمان در روهینجا رنج می برند و مصائب بسیاری به خاطر خشونت های اخیر دیده اند، این اقدام از سوی ترکیه انجام گرفته تا اندکی از نیازهای آنها تأمین شود.

لطفی آقار با بیان اینکه قرار است دولت بنگلادش مساکن هایی را برای پناهندگاان مسلمان بنا کند، این طرح را طرحی اساسی خواند و یاد آور شد که این اقدام بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: ترکیه دست همکاری را به بیش از 60 کشور طی سال های اخیر دراز کرده است و با مکاتباتی که با سازمان هلال احمر داشته سعی دارد تا کمک های ویژه و انسانی خود را به متضررین مسلمانان در قرقیزستان، فلسطین، سومالی، کنیا و به ویژه میانمار انجام دهد.

منابع رسمی برمه اعلام کردند که سازمان همکاری اسلامی هفته گذشته گروهی را به غرب برمه محلی که اقلیت مسلمان روهینجا مورد تعرض قرار گرفتند، اعزام کرد. سه نماینده که به صورت مخفیانه از سازمان به میانمار رسیدند، از چادرهای پناهندگان بازدید به عمل آوردند.

لازم به ذکر است که صدها نفر از اقلیت مسلمانان روهینجا به کراتچی پاکستان به صورت غیرقانونی مهاجرت کرده و سپس پناهنده شدند تا از عملیات خصمانه بوداییان در امان مانند.