به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قرعه کشی صورت گرفته بین تیم های راه یافته به مرحله نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی جوانان کشور در فدراسیون بسکتبال، دیدارهای این مرحله با حضور هشت تیم در دو گروه چهار تیمی به انجام می رسد.



برگزاری بازی های گروه دوم مرحله نهایی در سالن شهید امجدی قم



بدین ترتیب با حضور چهار تیم گلستان، تهران، قم و آذربایجان شرقی در شهر مقدس قم، دیدارهای گروه نخست از مرحله پایانی مسابقات بسکتبال قهرمانی رده سنی جوانان کشور از عصر امروز پنج‌شنبه به میزبانی قم به انجام خواهد رسید.



در حالی که دیدارهای مرحله نهایی در گروه دوم به میزبانی یک شهر دیگر با شرکت چهار تیم برگزار خواهد شد، دیدارهای هر دو گروه به شکل دوره ای برگزار می شود و در نهایت از هر گروه دو تیم به جمع چهار تیم برتر مرحله نیمه نهایی صعود می‌کند.



بدین ترتیب چهار تیم حاضر در گروه نخست در شهر مقدس قم از عصر امروز پنج‌شنبه بیست و سوم شهریور مسابقات خود را برای صعود به نیمه نهایی در سالن ورزشی شهید امجدی خیابان معلم قم برگزار می کنند در حالی که جواد شهره‌غلامی (سرمربی تیم ملی بسکتبال دانش آموزی) به عنوان سرمربی و علی میره ای به عنوان سرپرست این تیم را همراهی می کنند.



در آستانه دیدارهای مرحله نهایی، بررسی بازی های مرحله مقدماتی مسابقات مناطق هشتگانه قهرمانی کشور در رده جوانان نشان می دهد که دیدارهای این مرحله با شرکت 32 تیم برگزار شد و سر انجام از هر گروه یک تیم راهی مرحله نهایی شد.



در گروه اول که در تهران برگزار شد تیم های تهران و البرز به ترتیب مقام های اول و دوم را بدست آوردند در حالی که در گروه دوم که در قم به انجام رسید، تیم های قم، مرکزی، قزوین و همدان مقام های اول تا چهارم را بدست آوردند.



گروه سوم به میزبانی گلستان برگزار شد و تیم های گلستان، مازندران، گیلان و سمنان به ترتیب مقام های اول تا چهارم را بدست آورند و در گروه چهارم در زاهدان تیم های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به ترتیب به مقام های اول تا سوم دست یافتند و تیم خراسان شمالی تیم غایب این منطقه بود.



حضور چهار تیم مدعی در گروه دوم به میزبانی کرمانشاه



تیم های مدعی گروه پنجم در شهر یزد به مصاف هم رفتند و تیم های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد به ترتیب مقام های اول تا سوم را بدست آوردند در حالی که تیم کرمان در این مسابقات حضور نیافت و در گروه ششم که به میزبانی شهر کرمانشاه برگزار شد تیم های کرمانشاه، کردستان، لرستان و ایلام به ترتیب اول تا چهارم شدند.



در گروه هفتم که در زنجان برگزار شد، تیم های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان به ترتیب به مقام های اول تا چهارم دست یافتند و در گروه هشتم نیز تیم ها در شهرستان نی ریز به مصاف هم رفتند و در نهایت هرمزگان، فارس، خوزستان، بوشهر و کهکیلویه به ترتیب مقام های اول تا پنجم را بدست آوردند.



بدین ترتیب تیم های اول هر گروه به دور نهایی مسابقات قهرمانی کشور راه یافتند و تیم اول هر گروه جهت حضور در مرحله دوم می توانند از بازیکنان برتر سایر تیمهای منطقه خود در ترکیب خود استفاده کنند، ضمن اینکه در گروه دوم مرحله نهایی تیم های خراسان رضوی، چهار محال و بختیاری، کرمانشاه و هرمزگان به رقابت می پردازند.

