کمک به دولت و مردم را فراموش نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی عصر چهارشنبه در مراسم پنجاه و یکمین سالگرد بزرگداشت شیخ رجبعلی نکوگویان در جوار مزار وی در ابن بابویه(ره) به سخنی از امام صادق(ع) که فرمودند "شیعیان ما باید برایمان زینت باشند تا هرکس که شما را می بیند، بگوید عجب انسان هایی هستند، نه این که مورد شرم ما باشید" اشاره داشت.

وی افزود: هر کس که ابن بابویه(ره) و شیخ رجبعلی خیاط(ره) را ببیند می گوید که چه دینی داریم، اما اگر ما را ببیند چه اتفاقی خواهد افتاد؟

اسلام بر پایه خوش اخلاقی است

این مسئول ادامه داد: پیام شیخ رجبعلی خیاط نیز این است که مسلمان و شیعه امام علی(ع) باید اخلاق داشته باشد زیرا همه چیز اخلاق بوده و اسلام بر پایه خوش اخلاقی است.

وی گفت: نباید ادعا کنیم که مسلمانیم بلکه ابتدا باید به عملمان نگاه بیندازیم و پس از آن بگوییم که مسلمان هستیم یا نه و امام صادق(ع) نیز فرموده "در زندگی روزمره نماز اول وقت را نباید فراموش کنید".

اتهام، ناسزا، تحقیر و... سکه بازار شده است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: عظمت پیامبر(ص) این بوده که دارای اخلاقی نیکو بودند، در صورتی که در جامعه ای که ما به عنوان مسلمان در آن زندگی می کنیم، اتهام، ناسزا، تحقیر و ... سکه بازار شده و چطور می توانیم بگوییم که ما پیرو پیامبر(ص) هستیم.

وی افزود: ما ادعای اسلامی بودن می کنیم ولی گاهی اوقات حاضر نیستیم جواب سلام یکدیگر را بدهیم و همدیگر را شماتت می کنیم و در جامعه تهمت زدن و افترا زدن نیز زیاد است و باید خیلی بیشتر به اخلاقیات توجه داشته باشیم.

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه امروز ما شیعیان موجب افتخار و عزت اسلام شدیم، ادامه داد: هم اکنون شیعه عزت و قوت اسلام شده و می توانیم بگوییم که عزت از آن خدا، پیامبر(ص) و مؤمنان است.

کسانی که تسلیم ابرقدرتها شده اند موجب عزت اسلام نیستند

وی بیان کرد: کسانی که تسلیم ابرقدرتها شده و در مقابل مستکبران تعظیم کردند، ملت های خود را تحقیر کرده و منابع کشور را به تاراج بردند، موجب عزت اسلام نیستند.

حجت الاسلام پورمحمدی اضافه کرد: امروز تنها کشور ما مایه عزت اسلام است و این به دلیل برکت مردان بزرگی است که پایه های این کشور هستند و امام(ره) این بزرگان را جمع کرد و مردان صالحی چون رجبعلی خیاط را گردهم آورد و انقلاب را شکل داد که این موجب عزت اسلام شد.

وی با بیان اینکه این حرکت موجب عزت اسلام، تشیع و افتخار امیرالمؤمنین(ع) شده، گفت: امروز دشمنان طمع کردند و می خواهند این کانون نورانی را خاموش کرده و خواهان برداشتن این حرکت طیب هستند که این موضوع نشان دهنده رسالت بزرگ ما در حال حاضر است.

وی تصریح کرد: امروز شیعیان ایران به برکت انقلاب اسلامی و مردان بزرگی همچون امام راحل، روحانیون و بندگان صالح خدا موجب عزت و افتخار اسلام هستند و امروز می توانیم با همه مشکلات و نقایصی که آن را انکار نمی کنیم به امام صادق (ع) بگوییم که ما موجب عزت شما هستیم.

شرایط سختی بر ما تحمیل شده که بخشی از آن بر شرایط اقتصادی کشور تأثیر گذاشته است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: شرایط سختی بر ما تحمیل شده که بخشی از آن بر شرایط اقتصادی کشور تأثیر گذاشته و دشمنان می خواهند که با این کار ما را بدبین کرده، توانمان را از بین ببرند تا به داشته هایمان اعتمادی نداشته باشیم که در برابر تلاش دشمن باید بدانیم که سرمایه عظیمی داریم که همان خداست.

وی ادامه داد: سرمایه اصلی ما ایمان، یاد و ذکر خداست و پس از آن امام صادق(ع)، مردم خوب، مؤمن و وفاداری که به خوبی خود را در شب های قدر، عید سعید فطر، روز قدس و ... نشان داده اند.

جوانان فرهیخته و با صلاحیتی داریم که نباید آنها را دست کم بگیریم

حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به وحدت ملت ایران، یادآور شد: ما وحدتی داریم که در زیر سایه مقام معظم رهبری شکل گرفته؛ رهبری که مجاهد، صبور و جامعه شناس است و جوانان فرهیخته و با صلاحیتی داریم که نباید آنها را دستکم بگیریم.

وی اظهار داشت: ظرفیت مادی که خدا به ما عطا کرده بسیار است و باید با برنامه ریزی درست، کمک به دولت و مردم را فراموش نکنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به پیام امروز امام صادق(ع) و شیخ رجبعلی خیاط گفت: هوای همدیگر را داشته باشیم و صبوری پیشه کنیم تا با تدبیر بیشتر و برنامه ریزی دقیق مسئولان، از امکانات کشور به خوبی بهره ببریم.