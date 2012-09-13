شهدا به محافل یادواره ای نیازی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام آیت الله عباسیان شامگاه چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای روحانی شهرستان ری که در بقعه شیخ صدوق(ره) برگزار شد، افزود: همان طور که شهدا در راه استکبارستیزی قدم برداشتند، ما نیز همانند آنها استکبارستیز هستیم؛ اکثر آنها نیز در وصیت نامه خود آورده اند که رهرو ولایت فقیه باشید.

وی تصریح کرد: ما در این مسیر می خواهیم با رهبرمان عهد و پیمان بسته و به شهدا بگوییم که ما نیز رهرو راهی هستیم که شما رفتید و همان طور که شما در راه استکبارستیزی رفتید، در مقابل مستکبران ایستاده و لحظه ای کوتاه نخواهیم آمد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری با اشاره به برگزاری یادواره های شهدا ادامه داد: در سال 91 عهد و پیمانی با شهدا بسته ایم که در بقاع متبرکه شهرستان ری یادواره شهدا را برگزار کنیم و برای اولین یادواره همزمان با شهادت امام صادق(ع) که با روحانیت خود راه را برای شهیدان باز کردند، این مراسم را برگزار کردیم.

جامعه روحانیت بیشترین شهیدان را تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده است

وی اظهار داشت: جامعه روحانیت بیشترین شهیدان را تقدیم نظام جمهوری اسلامی ایران کرده و افتخاری است که گرامیداشت پدران آسمانی یعنی روحانیونی که فرزندان خود را به جبهه های جنگ فرستاده اند، برگزار می شود.

حجت الاسلام عباسیان افزود: در ماه های آتی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ری یادواره های دیگری را برگزار خواهیم کرد تا با اخلاصی که شهدا داشتند، قدردان زحمات آنها باشیم.

مراسم یادواره شهدای روحانی شهرستان ری با حضور مسئولان شهرستان، خانواده شهدا و جمع کثیری از مردم شهرری برای معرفی 15 شهید روحانی این شهرستان برگزار شد.

مداحی و عزاداری، پخش کلیپی از مقام معظم رهبری در این مراسم که با سالروز شهادت رئیس مذهب شیعه امام صادق(ع) همزمان بود، از بخش های دیگر این یادواره محسوب می شد.