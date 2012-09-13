دولت اسماعیل زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بخش مرکزی شیروان 21 مجتمع آموزشی وجود دارد که این تعداد شامل 92 مدرسه ابتدایی، 23 مدرسه راهنمایی و 3 دبیرستان در مقطع متوسطه است.

وی با بیان اینکه در مجموع 118 مدرسه برای سال جاری تحصیلی در بخش مرکزی شیروان خدمات آموزشی را به دانش آموزان ارائه می‌دهند، تصریح کرد: جمعیت دانش آموزی این بخش نیز در سال جاری 5 هزار و 676 نفر است.

اسماعیل زاده اضافه کرد: بر این اساس در این بخش 3 هزار و 445 دانش آموز در مقطع ابتدایی، هزار و 828 نفر در مقطع راهنمایی و 403 نفر نیز در مقطع متوسطه در مجموع 339 کلاس موجود تحصیل می‌کنند.

وی تصریح کرد: همچنین در سال جاری در این بخش 3 آموزشگاه 3 کلاسه اهدایی مقام معظم رهبری به دانش‌آموزان مناطق محروم در قالب "طرح برکت"، مورد استفاده دانش آموزان قرار می‌گیرد.

این مسئول اظهار داشت: این 3 آموزشگاه در روستاهای اسطرخی، چلو و خانلق شیروان طبق استانداردهای ملی ساخته شده و دارای فضای آموزشی، فضای پرورشی، محوطه‌سازی و دیوارکشی مناسب است.

وی گفت: مدارس برکت طبق فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری از مهرماه ۸۷ در مناطق محروم کشور در دست احداث هستند.

اسماعیل زاده در پایان عنوان کرد: بخش مرکزی شیروان 2 هزار و 96 کیلومتر مربع وسعت داشته و دارای 90 پارچه روستا و آبادی با جمعیتی حدود 50 هزار نفر و 11 هزار و 60 خانوار است.