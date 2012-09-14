توهین به پیامبر اکرم (ص) نشانه اسلام هراسی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مرکز خراسان شمالی که در محل مصلی امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد، با اشاره به پخش فیلم موهن به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) عنوان کرد: انجام چنین اقداماتی نشان دهنده ترس دشمنان از اسلام و فرا گیری آن در دنیا است.

وی با بیان اینکه پروژه ایران هراسی دشمنان درواقع برنامه اسلام هراسی آنان است، تصریح کرد: دشمنان به واسطه مسلح بودن نظام جمهوری اسلامی ایران به دو اصل قرآن و رهبری قرآنی، همواره از نظام اسلامی واهمه داشته و سعی می‌کنند با اقداماتی توهین آمیز، شتاب روز افزون پیشرفت نظام را کاهش دهند.

وی افزود: دشمنان نظام اسلامی از اینکه ایران به وسیله تدین، تمدن بسازد و پس از آن، این تمدن مبتنی بر تدین جهانی شود، واهمه داشته و تمام تلاش خود را نیز برای جلوگیری از تحقق این وعده الهی به کار می‌گیرند.

خطیب نماز جمعه بجنورد با یادآوری مسئله انتشار کتاب توهین آمیز سلمان رشدی در ابتدای انقلاب و حکم تاریخی امام خمینی (ره) در مورد مهدور الدم بودن نویسنده این کتاب، اظهار داشت: انتشار این کتاب اولین عمل استکبار در برابر اسلام ناب محمدی بود و فتوای تاریخی امام خمینی (ره) نیز عکس العملی مناسب و کوبنده در برابر این حرکت توهین آمیز بود.

وی افزود: عکس العمل امام (ره) به گونه‌ای بود که نویسنده کتاب در حال حاضر نیز و پس از گذشت سالیان طولانی جرئت آفتابی شدن در مجامع عمومی را ندارد.

حجت الاسلام یعقوبی همچنین ترسیم کاریکاتورهای توهین آمیز در دانمارک، آتش زدن قرآن توسط کشیش گمراه آمریکایی و نیز پخش فیلم موهن اخیر را در راستای اهداف کلی استکبار برای ممانعت از پیشرفت و فراگیری روز افزون اسلام دانست و تصریح کرد: نور معنویت اسلام و پیامبر خاتم (ص) در تمام عالم هستی گسترده شده و با اینگونه اقدامات نیز نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه بیش از پیش در قلوب انسان‌های اقصی نقاط دنیا رسوخ می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور چشمگیر مردم و مسئولین در مراسم عزاداری امام صادق (ع)، مشخصه شیعه را شاد بودن در شادی‌های اهل بیت (ع) و غمگین بودن در عزاداری‌های اهل بیت عصمت و طهارت عنوان کرد.

امام جمعه بجنورد همچنین از شنیده شدن صدای موسیقی، انجام برخی اقدامات گناه آلود در شب شهادت امام صادق (ع) و نیز عدم نصب پارچه‌های مشکی و نشانه‌های عزا به میزان کافی در برخی نقاط بجنورد انتقاد و تصریح کرد: لازم است اینگونه مسائل در مراسمات و مناسبت‌های بعدی بیش از گذشته رعایت شود.

پس از پایان نماز جمعه امروز، مردم مومن و خداجوی بجنورد از محل مصلی نماز جمعه تا میدان بازرگانی این شهر با شعارهای " مرگ بر آمریکا" و " مرگ بر اسرائیل" در اعتراض به انتشار فیلم موهن آمریکایی - صهیونیستی و اهانت به پیامبر اسلام (ص)، دست به راهپیمایی زده و خواستار مجازات عاملان آن شدند.