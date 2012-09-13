به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مجمع ضمن تأکید بر اینکه اهانت به پیامبران، قدّیسان و افراد مورد احترام ادیان و مذاهب، عملی است که هیچ مکتب و مرامی آن را نمیپذیرد آمده است: " اگرچه دلیل اصلی اهانتهای سابق به پیامبر(ص)، عدم شناخت واقعی از آموزههای حکیمانه و الهی اسلام و قرآن بوده است، اما حرکت اخیر ـ همانطور که سازنده این فیلم در گفتگو با رسانه های آمریکایی و اسرائیلی اعلام کرده است ـ کاملاً آگاهانه، عامدانه و با اهداف سیاسی صورت پذیرفته است".
در پی ساخت فیلمی شرم آور در توهین به پیامبر اکرم(ص) و دین اسلام در آمریکا، مجمع جهانی اهل بیت(ع) با صدور بیانیه شدیداللحنی این جنایت فرهنگی را محکوم و تأکید کرد: دولت آمریکا تلاش میکند خود را از این اقدام موهن بری کند؛ اما آیا میتوان باور کرد که ساخت فیلمی با سرمایه هنگفت 5 میلیون دلاری و نیز اقدامات مستمر کشیش دیوانه بدون اطلاع و رضایت دجّالان مقیم در کاخ سفید انجام شده باشد؟
این بیانیه انگشت اتهام در این اقدام موهن را به سوی آمریکای جنایتکار گرفته و تصریح کرده است: "دولت آمریکا تلاش میکند خود را از این اقدام موهن بری کند؛ اما آیا میتوان باور کرد که ساخت فیلمی با سرمایه هنگفت 5 میلیون دلاری و نیز اقدامات مستمر کشیش دیوانه بدون اطلاع و رضایت دجّالان مقیم در کاخ سفید انجام شده باشد؟".
مجمع جهانی اهلبیت(ع) در ادامه از کلیه مسلمانان جهان و عاشقان اسلام و پیامبر(ص) خواسته است که با برگزاری تظاهرات و صدور بیانیه محکومیت، حداکثر تلاش خود را برای تحریم این فیلم و جلوگیری از ادامه این حرکات شیطانی انجام دهند.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إنَّکَ لا تُسمِعُ المَوتَى وَلا تُسمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدبِرِین (نمل: 80)
درماندگی و بیچارگی دشمنان بشریت از بیداری امت اسلامی، یک بار دیگر آنان را بر آن داشت که با سخیفترین روش های ممکن، کینه خود را از دین مبین اسلام نشان دهند. این بار یک کارگردان صهیونیست با دریافت مبلغی کلان از هم پالکیهای خود، دست به ساخت فیلمی موهن درباره پیامبر اکرم(ص) و اسلام زده است.
در این فیلم که در خاک ایالات متحده آمریکا و با همکاری مشترک یهودیان صهیونیست، قبطیان پناهنده به آمریکا و کشیش دیوانه آمریکایی ساخته شده است توهینهایی به پیامبر اکرم(ص) و دین اسلام شده است که زبان از بیان آنها شرم دارد.
در واکنش به این جنایت فرهنگی، مجمع جهانی اهلبیت(ع) به عنوان سازمانی بینالمللی که صدها تن از نخبگان دینی و علمی از کشورهای مختلف در آن عضویت دارند و دارای مرجعیت فکری و فرهنگی در بین میلیونها تن از دینداران جهان است توجه جهانیان را به نکات زیر جلب مینماید:
1. اهانت به پیامبران، قدّیسان و افراد مورد احترام ادیان و مذاهب، عملی است که هیچ مکتب و مرامی آن را نمیپذیرد. بنابراین کسانی که دست به اهانت به پیامبر اکرم(ص) میزنند پیرو هیچ دین و مکتبی نیستد؛ بلکه از شیطان پیروی میکنند.
2. همانطور که همه میدانند اندیشههای اسلامهراسانه که پس از 11 سپتامبر در جهان اوج گرفت، در سالهای اخیر به شکل اهانتهای هنری، ترسیم کاریکاتور، قرآن سوزی و ساخت فیلم خود را نشان داده است. اگرچه دلیل اصلی این اهانتها در موارد سابق، عدم شناخت واقعی از آموزههای حکیمانه و الهی اسلام و قرآن بوده است، اما حرکت اخیر ـ همانطور که سازنده این فیلم در گفتگو با رسانه های آمریکایی و اسرائیلی اعلام کرده است ـ کاملاً آگاهانه، عامدانه و با اهداف سیاسی صورت پذیرفته است.
3. گذشته از صحنههای سخیفی که ارزش بیان ندارد، یکی از موارد عجیب این فیلم آن است که مسلمانان را افرادی شکنجهگر و خونریز معرفی کرده است. در واقع، در این فیلم بسیاری از جنایتهایی که نظامیان آمریکایی، اسرائیلی و غربی در سالهای اخیر در حق مردم فلسطین، عراق و افغانستان انجام داده و در گوانتانامو و ابوغریب مرتکب شده اند را بیشرمانه به اسلام و مسلمانان نسبت میدهد. حال آنکه اسلام، دین عطوفت و پیامبر اکرم(ص) ـ به شهادت خداوند متعال ـ رحمت برای جهانیان بوده است.
4. بنا بر آنچه گذشت دست مسلمانان واقعی هیچگاه به آزار و شکنجه و خشونت آلوده نشده و نمیشود؛ بلکه این گروههای مسلماننمای تکفیری و وهابی هستند که با حمایت رسمی سرویسهای جاسوسی آمریکا و غرب و در جهت منافع آنها دست به عملیات تروریستی میزنند.
5. تهیه و پخش این فیلم از سوی افراد مرتبط با کشورهای انقلابی شمال آفریقا ـ همچون مصر ـ نشاندهنده خشم آمریکاییها و صهیونیست ها از بهار بیداری اسلامی در منطقه است. صهیونیستها و آمریکاییها که منافع خود در منطقه را از دست رفته میبینند با این حرکات مذبوحانه تلاش میکنند تا آب رفته را به جوی بازگردانند.
6. دولت آمریکا که اینک با خشم مسلمانان بیدارشده مواجه شده است تلاش میکند خود را از این اقدام موهن بری کند؛ اما آیا میتوان باور کرد که ساخت فیلمی با سرمایه هنگفت 5 میلیون دلاری و نیز اقدامات مستمر کشیش دیوانه بدون اطلاع و رضایت دجالان مقیم در کاخ سفید انجام شده باشد؟
7. اگرچه کشته شدن افراد بیگناه و حمله به نمایندگیهای سیاسی، مورد تأیید ما نیست اما آمریکای جهانخوار و صهیونیست های جنایتکار بدانند که اتفاقی همچون کشته شدن کارمندان آمریکا در لیبی یا حمله به سفارت آمریکا در مصر، عکس العمل طبیعی اهانتهای مستمر به مقدسات مسلمین است. اگر دولت آمریکا آن روز که «تری جونز» کشیش سفیه آمریکایی اقدام به قرآن سوزی کرد وی را لجام میزدند، یا آن روز که سربازان این کشور در بگرام افغانستان به مقدسات الهی توهین کردند آنان را کیفر سختی میدادند، امروز شاهد کشته شدن سفیر و شهروندان خود نبودند.
8. بنابراین مجمع جهانی اهلبیت(ع) از کلیه مسلمانان جهان و عاشقان اسلام و پیامبر ـ به ویژه پیروان اهل بیت(ع) ـ میخواهد تا با برگزاری تظاهرات و صدور بیانیه محکومیت، اعتراض خود را نسبت به این عمل موهن اعلام کنند و حداکثر تلاش خود را برای تحریم این فیلم و جلوگیری از ادامه این حرکات شیطانی انجام دهند. در این میان لازم است که مسلمانان غیرتمند با کنترل خشم مقدس خود، از کارهای خشونتآمیز و حمله به افراد و اماکن بپرهیزند و اعتراضات خود را به شکل منطقی و مسالمت آمیز اما مجدانه و مستمر دنبال کنند.
9. از سازمان ملل متحد و نهادها و سازمانهای حقوق بشری انتظار میرود که با اقدامات جدی خود، از تکرار اینگونه جنایات فرهنگی ضد انسانی جلوگیری کنند؛ زیرا اگر اهانت به اعتقادات مردم ـ با نامهایی همچون آزادی بیان، مرسوم شود ـ نمیتوان مانع از بروز خشونتها و خونریزیها گردید.
10. نکته پایانی نیز خطاب به دولتمردان جدید کشورهای انقلابی منطقه است: آمریکا و غرب اکنون با وعده های مالی و سیاسی تلاش دارند انقلاب مردم و خون شهدا را مصادره کرده و شما را نیز مانند اسلافتان به مزدوران خود تبدیل کنند. اما همانطور که این روزها می بینید آنها هیچگاه دوست اسلام و مسلمانان نخواهند شد. بنابراین به جای حرکت به سوی آمریکا و متحدانش در منطقه، به ندای اسلام و مطالبات مردم خویش گوش فرا دهید و بدانید که قدرت واقعی در ایمان حقیقی به خداوند و اتکاء به تودههای مسلمان است.
به گزارش مهر؛ یک فعال صهیونیست مقیم آمریکا با همکاری تعدادی از قبطیان مصری مهاجر در آمریکا و «تری جونز» کشیش دیوانه آمریکایی اقدام به ساخت فیلمی شرم آور در توهین به پیامبر اکرم(ص) و دین اسلام کردند. این فیلم موهن که با دو نام «برائت از مسلمانان» و « زندگی محمد[ص] رسول اسلام» معرفی شده یک فیلم آماتوری به کارگردانی «سام باسیل» است و حاوی صحنهها و توهینهایی به پیامبر اکرم(ص) است که زبان از بیان آنها شرم دارد.
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