به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مجمع ضمن تأکید بر اینکه اهانت به پیامبران، قدّیسان و افراد مورد احترام ادیان و مذاهب، عملی است که هیچ مکتب و مرامی آن را نمی‏پذیرد آمده است: " اگرچه دلیل اصلی اهانت‏های سابق به پیامبر(ص)، عدم شناخت واقعی از آموزه‎های حکیمانه و الهی اسلام و قرآن بوده است، اما حرکت اخیر ـ همانطور که سازنده این فیلم در گفتگو با رسانه های آمریکایی و اسرائیلی اعلام کرده است ـ کاملاً آگاهانه، عامدانه و با اهداف سیاسی صورت پذیرفته است".

این بیانیه انگشت اتهام در این اقدام موهن را به سوی آمریکای جنایتکار گرفته و تصریح کرده است: "دولت آمریکا تلاش می‏کند خود را از این اقدام موهن بری کند؛ اما آیا می‏توان باور کرد که ساخت فیلمی با سرمایه هنگفت 5 میلیون دلاری و نیز اقدامات مستمر کشیش دیوانه بدون اطلاع و رضایت دجّالان مقیم در کاخ سفید انجام شده باشد؟".

مجمع جهانی اهل‎بیت(ع) در ادامه از کلیه مسلمانان جهان و عاشقان اسلام و پیامبر(ص) خواسته است که با برگزاری تظاهرات و صدور بیانیه محکومیت، حداکثر تلاش خود را برای تحریم این فیلم و جلوگیری از ادامه این حرکات شیطانی انجام دهند.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنَّکَ لا تُسمِعُ المَوتَى وَلا تُسمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدبِرِین ‏(نمل: 80)

درماندگی و بیچارگی دشمنان بشریت از بیداری امت اسلامی، یک بار دیگر آنان را بر آن داشت که با سخیف‏ترین روش های ممکن، کینه خود را از دین مبین اسلام نشان دهند. این بار یک کارگردان صهیونیست با دریافت مبلغی کلان از هم پالکی‏های خود، دست به ساخت فیلمی موهن درباره پیامبر اکرم(ص) و اسلام زده است.

در این فیلم که در خاک ایالات متحده آمریکا و با همکاری مشترک یهودیان صهیونیست، قبطیان پناهنده به آمریکا و کشیش دیوانه آمریکایی ساخته شده است توهین‌هایی به پیامبر اکرم(ص) و دین اسلام شده است که زبان از بیان آنها شرم دارد.

در واکنش به این جنایت فرهنگی، مجمع جهانی اهل‏بیت(ع) به عنوان سازمانی بین‏المللی که صدها تن از نخبگان دینی و علمی از کشورهای مختلف در آن عضویت دارند و دارای مرجعیت فکری و فرهنگی در بین میلیون‏ها تن از دینداران جهان است توجه جهانیان را به نکات زیر جلب می‏نماید:

1. اهانت به پیامبران، قدّیسان و افراد مورد احترام ادیان و مذاهب، عملی است که هیچ مکتب و مرامی آن را نمی‏پذیرد. بنابراین کسانی که دست به اهانت به پیامبر اکرم(ص) می‏زنند پیرو هیچ دین و مکتبی نیستد؛ بلکه از شیطان پیروی می‏کنند.

2. همانطور که همه می‏دانند اندیشه‏های اسلام‏هراسانه که پس از 11 سپتامبر در جهان اوج گرفت، در سال‏های اخیر به شکل اهانت‏های هنری، ترسیم کاریکاتور، قرآن سوزی و ساخت فیلم خود را نشان داده است. اگرچه دلیل اصلی این اهانت‏ها در موارد سابق، عدم شناخت واقعی از آموزه‎های حکیمانه و الهی اسلام و قرآن بوده است، اما حرکت اخیر ـ همانطور که سازنده این فیلم در گفتگو با رسانه های آمریکایی و اسرائیلی اعلام کرده است ـ کاملاً آگاهانه، عامدانه و با اهداف سیاسی صورت پذیرفته است.

3. گذشته از صحنه‏های سخیفی که ارزش بیان ندارد، یکی از موارد عجیب این فیلم آن است که مسلمانان را افرادی شکنجه‏گر و خون‌ریز معرفی کرده است. در واقع، در این فیلم بسیاری از جنایت‏هایی که نظامیان آمریکایی، اسرائیلی و غربی در سال‏های اخیر در حق مردم فلسطین، عراق و افغانستان انجام داده و در گوانتانامو و ابوغریب مرتکب شده اند را بی‏شرمانه به اسلام و مسلمانان نسبت می‏دهد. حال آنکه اسلام، دین عطوفت و پیامبر اکرم(ص) ـ به شهادت خداوند متعال ـ رحمت برای جهانیان بوده است.

4. بنا بر آنچه گذشت دست مسلمانان واقعی هیچگاه به آزار و شکنجه و خشونت آلوده نشده و نمی‏شود؛ بلکه این گروه‏های مسلمان‏نمای تکفیری و وهابی هستند که با حمایت رسمی سرویس‏های جاسوسی آمریکا و غرب و در جهت منافع آنها دست به عملیات تروریستی می‏زنند.

5. تهیه و پخش این فیلم از سوی افراد مرتبط با کشورهای انقلابی شمال آفریقا ـ همچون مصر ـ نشان‎دهنده خشم آمریکایی‎ها و صهیونیست ها از بهار بیداری اسلامی در منطقه است. صهیونیست‏ها و آمریکایی‏ها که منافع خود در منطقه را از دست رفته می‏بینند با این حرکات مذبوحانه تلاش می‏کنند تا آب رفته را به جوی بازگردانند.

6. دولت آمریکا که اینک با خشم مسلمانان بیدارشده مواجه شده است تلاش می‏کند خود را از این اقدام موهن بری کند؛ اما آیا می‏توان باور کرد که ساخت فیلمی با سرمایه هنگفت 5 میلیون دلاری و نیز اقدامات مستمر کشیش دیوانه بدون اطلاع و رضایت دجالان مقیم در کاخ سفید انجام شده باشد؟

7. اگرچه کشته شدن افراد بیگناه و حمله به نمایندگی‏های سیاسی، مورد تأیید ما نیست اما آمریکای جهانخوار و صهیونیست های جنایتکار بدانند که اتفاقی همچون کشته شدن کارمندان آمریکا در لیبی یا حمله به سفارت آمریکا در مصر، عکس العمل طبیعی اهانت‏های مستمر به مقدسات مسلمین است. اگر دولت آمریکا آن روز که «تری جونز» کشیش سفیه آمریکایی اقدام به قرآن سوزی کرد وی را لجام می‏زدند، یا آن روز که سربازان این کشور در بگرام افغانستان به مقدسات الهی توهین کردند آنان را کیفر سختی می‏دادند، امروز شاهد کشته شدن سفیر و شهروندان خود نبودند.

8. بنابراین مجمع جهانی اهل‎بیت(ع) از کلیه مسلمانان جهان و عاشقان اسلام و پیامبر ـ به ویژه پیروان اهل بیت(ع) ـ می‏خواهد تا با برگزاری تظاهرات و صدور بیانیه محکومیت، اعتراض خود را نسبت به این عمل موهن اعلام کنند و حداکثر تلاش خود را برای تحریم این فیلم و جلوگیری از ادامه این حرکات شیطانی انجام دهند. در این میان لازم است که مسلمانان غیرتمند با کنترل خشم مقدس خود، از کارهای خشونت‏آمیز و حمله به افراد و اماکن بپرهیزند و اعتراضات خود را به شکل منطقی و مسالمت آمیز اما مجدانه و مستمر دنبال کنند.

9. از سازمان ملل متحد و نهادها و سازمانهای حقوق بشری انتظار می‏رود که با اقدامات جدی خود، از تکرار اینگونه جنایات فرهنگی ضد انسانی جلوگیری کنند؛ زیرا اگر اهانت به اعتقادات مردم ـ با نام‏هایی همچون آزادی بیان، مرسوم شود ـ نمی‏توان مانع از بروز خشونت‏ها و خونریزی‏ها گردید.

10. نکته پایانی نیز خطاب به دولتمردان جدید کشورهای انقلابی منطقه است: آمریکا و غرب اکنون با وعده های مالی و سیاسی تلاش دارند انقلاب مردم و خون شهدا را مصادره کرده و شما را نیز مانند اسلافتان به مزدوران خود تبدیل کنند. اما همانطور که این روزها می بینید آنها هیچگاه دوست اسلام و مسلمانان نخواهند شد. بنابراین به جای حرکت به سوی آمریکا و متحدانش در منطقه، به ندای اسلام و مطالبات مردم خویش گوش فرا دهید و بدانید که قدرت واقعی در ایمان حقیقی به خداوند و اتکاء به توده‏های مسلمان است.

به گزارش مهر؛ یک فعال صهیونیست مقیم آمریکا با همکاری تعدادی از قبطیان مصری مهاجر در آمریکا و «تری جونز» کشیش دیوانه آمریکایی اقدام به ساخت فیلمی شرم آور در توهین به پیامبر اکرم(ص) و دین اسلام کردند. این فیلم موهن که با دو نام «برائت از مسلمانان» و « زندگی محمد[ص] رسول اسلام» معرفی شده یک فیلم آماتوری به کارگردانی «سام باسیل» است و حاوی صحنه‌ها و توهین‌هایی به پیامبر اکرم(ص) است که زبان از بیان آنها شرم دارد.