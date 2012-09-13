هیچ قدرتی جسارت تعرض به خاک ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی چهارشنبه شب در مراسم یادواره شهدای تخریب چی در سبزوار از شهدا، جانبازان و رزمندگان تخریب چی به عنوان جسورترین، شجاع ترین و فداکارترین عناصر دفاع مقدس یاد کرد و افزود: این ایثارگران با نفوذ به قلب مواضع و خطوط عملیاتی دشمن متجاوز زمینه ساز فتوحات بزرگ و شکست خفت بار متجاوزان شدند و اقتدار دفاعی و قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران ریشه در حماسه آفرینی این شهدای عاشورایی دارد.

وی گفت: شهدای عظیم شأن تخریب چی سروقامتان دلاوری بودند که در ارج گمنامی و مظلومیت در دل شب آهسته و پیوسته راه و مسیر حمله رزمندگان اسلام به خطوط مقدم دشمن را باز می کردند و اگر نبود ایثار و جسارت این عزیزان به خدا پیوسته فتوحات بزرگی همچون شکست حصر آبادان، فتح خرمشهر، فتح فاو، آزادسازی سوسنگرد وسایر اراضی اشغالی رخ نمی داد.

وی چشم بصیر، دست توانا، دل دریایی و روحیه عاشورایی را از ویژگی های برجسته شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان تخریب چی دانست و تصریح کرد: امروز نیز همان چشمان بصیر، دستان توانا و دل های دریایی با پاکسازی میادین مین بجا مانده از جنگ تحمیلی در خدمت پیشرفت و تعالی کشور قرار دارند و این نشان از تداوم راه این شهیدان گرانقدر است.

وزیر دفاع با بیان اینکه پاکسازی اراضی بسیار وسیع آلوده به مین و گلوله های عمل نکرده ناشی از جنگ تحمیلی شاید در حرف و نوشتار کار آسانی باشد گفت: این کار در میدان عمل و صحنه عملیات بسیار دشوار و پرمشقت است و فقط از عهده همین اسوه های ایثار و اسطوره های شجاعت و پایمردی برمی آید.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سربدار شهرستان سبزوار بویژه شهدای تخریب چی این شهرستان گفت: سبزوار با وجود چنین انسان های بزرگ، فداکار و مصممی همواره سبز و خرم و آباد خواهد بود و در مسیر توسعه هر روز گام بلند و درخشانی برخواهد داشت.

سردار وحیدی در ادامه بیان کرد: امروز ثمره خون شهدای عزیز این شهرستان تاریخی و متمدن را نه تنها در امنیت، عزت و عظمت سبزوار، بلکه در عزت، عظمت، اقتدار و امنیت ایران اسلامی می بینیم.

وی افزود: اگر اجلاس سران جنبش غیرمتعهد با این شکوه در ایران برگزار می شود، اگر توطئه ها و تحریم های دشمنان عقیم و ناکارآمد شکست خورده است، اگر امروز هیچ قدرتی جرأت و جسارت تعرض به این آب و خاک را ندارد و اقتدار و پیشرفت های ایران در عرصه های دفاعی، علمی، صنعتی، فنی، فرهنگی و سیاسی چشم جهانیان را خیره کرده است بخاطر خون شهیدان، فداکاری جانبازان، مقاومت آزادگان و حضور دائمی و پر صلابت رزمندگان اسلام در صحنه دفاع و سازندگی کشور است.

وزیر دفاع تصریح کرد: امروز همه ما وظیفه داریم با صیانت و پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس خالق ارزش های متعالی در عرصه های مختلف باشیم.

سردار وحیدی اظهار داشت: افتخار سبزوار با 6 هزار سال قدمت و 2 هزار سال بالندگی همین شهیدان شاهدی هستند که با مقاومت و ایثار کم نظیر خود پوزه قدرت های بزرگ و مزدورانش را به خاک مالیدند.

وزیر دفاع گفت: تاریخ گذشته سبزوار آۀکنده از افتخارات بزرگ، مشاهیر فرهیخته و آثار ارزشمند و ماندگاری که نه تنها مرزهای این شهر، بلکه مرزهای ایران را در نوردیده و در جهان خودنمایی می کنند.

سردار وحیدی با تجلیل و تکریم از خانواده معظم شهدا و ایثارگران سبزوار و شهدای تخریب چی این شهرستان صبوری و مقاومت آنان را ستود.

دبیر یادواره شهدای تخریب چی شهرستان سبزوار نیز گفت: شهرستان سبزوار 67 شهید تخریب چی تقدیم انقلاب کرده است که سه تن از این شهدا در جریان پاکسازی مناطق جنوب به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

علی ملکوتی با بیان اینکه فعالیت های یادواره را با راه اندازی ستاد یادواره از سال 1389 آغاز کردیم افزود: سرکشی از خانواده های معظم شهدای تخریب چی، تدوین و چاپ کتاب معبری به ملکوت شامل زندگینامه و خاطرات شهدا و طراحی تندیس از دیگر کارهای انجام گرفته است.

وی از وزیر دفاع خواست جهت ساخت حسینیه شهدای شهرستان سبزوار که زمین آن توسط خیرین اهدا شده مساعدت کنند.

مداحی، پخش کلیپ، دکلمه خوانی و تقدیر از خانواده های شهدا از دیگر برنامه های این اجراشده بود.