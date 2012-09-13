مصطفی ابوشاقور نخست وزیر جدید لیبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مصطفی ابوشاقور با اختلاف تنها دو رای نسبت به محمود جبریل، رهبری دولت لیبی را به دست گرفت.



کنگره ملی لیبی، مصطفی ابوشاقور را به عنوان نخست وزیر دولت انتقالی لیبی انتخاب کرد.



ابوشاقور، 96 رای از آرای اعضای کنگره ملی لیبی را به خود اختصاص داد، اما محمود جبریل با 94 رای با اختلاف تنها دو رای نتوانست انتخاب شود.



محمود جبریل رهبری ائتلاف لیبرالهای لیبی را برعهده دارد.



جبریل در دور نخست روند انتخاب نخست وزیر، 86 رای، ابوشاقور 55 رای و عوض البرعصی نامزد اسلامگرایان 14 رای کسب کرده بود.

ابوشاقور معاون نخست وزیر سابق لیبی بود.