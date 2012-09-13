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۲۳ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۵۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

30 موقوفه گرگان نیازمند مرمت است

30 موقوفه گرگان نیازمند مرمت است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گرگان گفت: 30 موقوفه با عرصه و عیان در شهرستان قدیمی بوده و نیازمند مرمت است.

حجت الاسلام روح الله سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احیا و بازسازی موقوفات و امامزادگانی که مشمول طرح میقات الرضا (ع) هستند از جمله برنامه ها بوده و در اولویت قرار دارد.

وی اظهار داشت: در این راستا در فاز اول امامزاده عبدالله گرگان در حال بازسازی است و در فازهای بعدی امامزاده پنج تن لمسک که برای آن اعتبار منظور شده است، بازسازی می شود.

وی عنوان کرد: کارهای عمرانی امامزاده ابراهیم در اولنگ نیز در دست انجام است.

حجت الاسلام سلیمانی گفت: این امامزادگان یادگاران گذشته بوده و باید تثبیت و مرمت شوند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گرگان به طرح های این نهاد اشاره و اضافه کرد: آرامش بهاری ویژه نوروز، خیمه های معرفت، سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)، ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان، محفل انس با قرآن، اعزام مبلغان به امامزادگان از جمله برنامه هاست.

کد مطلب 1695059

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