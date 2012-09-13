30 موقوفه گرگان نیازمند مرمت است

حجت الاسلام روح الله سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احیا و بازسازی موقوفات و امامزادگانی که مشمول طرح میقات الرضا (ع) هستند از جمله برنامه ها بوده و در اولویت قرار دارد.

وی اظهار داشت: در این راستا در فاز اول امامزاده عبدالله گرگان در حال بازسازی است و در فازهای بعدی امامزاده پنج تن لمسک که برای آن اعتبار منظور شده است، بازسازی می شود.

وی عنوان کرد: کارهای عمرانی امامزاده ابراهیم در اولنگ نیز در دست انجام است.

حجت الاسلام سلیمانی گفت: این امامزادگان یادگاران گذشته بوده و باید تثبیت و مرمت شوند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گرگان به طرح های این نهاد اشاره و اضافه کرد: آرامش بهاری ویژه نوروز، خیمه های معرفت، سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)، ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان، محفل انس با قرآن، اعزام مبلغان به امامزادگان از جمله برنامه هاست.