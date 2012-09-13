مصر همچنان صحنه تظاهرات ضد آمریکایی/ مردم : سفیر آمریکا را اخراج کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه های المیادین و العربیه گزارش دادند درگیریها در مقابل سفارت آمریکا در قاهره میان پلیس و تظاهرات کنندگان ازسرگرفته شد.



العربیه از زخمی شدن چندین نفر از تظاهرات کنندگان در جریان این درگیریها خبر داده است.



شبکه بی سی عربی هم گزارش داد دولت مصر خواستار خویشتن داری شد و نیروهای امنیتی، تدابیر امنیتی را در اطراف سفارت آمریکا تشدید کردند.



بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی مصر برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان از سفارت آمریکا، گاز اشک آور به سوی آنها پرتاب کردند.



رسانه های مصری هم گزارش دادند درگیریها میان تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی مسئول حفظ امنیت سفارت آمریکا در خیابان عمرمکرم از ساعات اولیه صبح امروز ازسرگرفته شد.



الیوم السابع گزارش داد تظاهرات کنندگان تمام ورودیهای میدان التحریر را در اعتراض به ساخت فیلم توهین آمیز در آمریکا درباره پیامبر اسلام(ص) بسته اند.



وضعیت امروز قاهره



محمد ناصر مدیر دفتر شبکه المیادین در قاهره لحظاتی پیش گزارش داد درگیریها میان پلیس مصر و تظاهرات کنندگان در مقابل سفارت آمریکا از سرگرفته شد.



وی با بیان اینکه اعتراضات گسترده در بیشتر کشورهای عربی نسبت به ساخت فیلم موهن درباره پیامبر اسلام(ص) ادامه دارد، اعلام کرد جنگ و گریز در خیابانهای منتهی به سفارت آمریکا ادامه دارد و تظاهرات کنندگان بر ضرورت اخراج سفیر آمریکا از مصر تاکید می کنند.



مردم مصر در اولین روز تظاهرات در مقابل سفارت آمریکا، پرچم آن را به زیر کشیده و آن را آتش زدند و خشم و نفرت خود را از اهانت به مقدسات اسلامی ابراز کردند.



تماس تلفنی اوباما با محمد مرسی



المیادین همچنین گزارش داد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با محمد مرسی همتای مصری، تلاشهایی را که سبب مخدوش شدنوجهه اسلام می شود، رد کرد.



از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا گفته است دولت جدید مصر نه همپیمان آمریکاست نه دشمن.



رئیس جمهوری آمریکا همچنین هشدار داده است در صورتی که مصر، امنیت سفارت آمریکا در قاهره را تامین نکد، مشکل بزرگ و واقعی رخ خواهد داد.



بیانیه وزارت کشور مصر درباره حوادث مقابل سفارت آمریکا



وزارت کشور مصر هم بیانیه ای در خصوص حوادث رخ داده در مقابل سفارت آمریکا در قاهره صادر کرد.



در این بیانیه آمده است تظاهرات کنندگان، کوکتل مولوتف و سنگ به سوی نیروهای امنیتی پرتاب کردند و دو افسر و 11 سرباز را مجروح کردند و دو خودرو پلیس را هم آتش زدند و نیروهای امنیتی هم 12 تظاهرات کننده را بازداشت کردند.



وزارت کشور مصر از رهبران و شخصیتهای ملی این کشور خواسته است برای آرام کردن تظاهرات کنندگان مداخله کنند.