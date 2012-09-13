حمایت از واحدهای صادرات محور/ آذربایجان غربی رتبه اول تولید کنسانتره کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عبادالله اکبری صبح پنجشنبه در حاشیه سفر به میاندوآب در گفتگو با خبرنگاران ورود به بازارهای کشورهای هدف را یکی از راهکارهای توسعه صادرات عنوان کرد و افزود: ما باید ضمن تداوم وضعیت موجود به دنبال یافتن مشتریان جدید نیز باشیم.

وی در ادامه بر جذب سرمایه گذاران در استان تاکید کرد و گفت: باید کسانی که صاحب برند هستند ومی توانند نیاز ما را از کشورهای همجوار تامین کنند را جذب استان کنیم.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: این استان با داشتن 16 کارخانه تولید کنسانتره رتبه اول کشوری را دارد.

اکبری اعلام کرد: آذربایجان غربی با داشتن 16 کارخانه تولید کنسانتره ظرفیت تولید 90 هزار تن از این کالا را دارد که ظرفیت قابل توجهی است.

وی با اشاره به وجود 40 کارخانه تولید آبمیوه در استان افزود:اگر 50 درصد از میوه جات تولیدی استان را جذب صنعت کنیم دیگر مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.

اکبری اعلام کرد: در زنجیره تولیدی استان برخی خلأها وجود دارد و سعی ما بر این است که حلقه های خالی صنعت را پر کنیم.

وی بر ایجاد فرهنگ استفادده از کالای داخلی تاکید کرد و گفت: در واردات کالا باید بخوبی مدیریت داشته باشیم و استفاده از کالای ایرانی را در کشور فرهنگ سازی کنیم.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: این امر نیازمند آن است که تولید کننده کالای خود را به میل و نیاز مشتری تولید کند و ایجاد کیفیت در محصول را رعایت کند.