3 میلیارد تومان برای احداث پل دارایی زاده خرم آباد هزینه شد

مرتضی ولی پوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روند اجرایی پروژه های عمران شهری مرکز استان لرستان با همکاری شهرداری مطلوب بوده و این پروژه ها نیز در آینده نزدیک به بهره برداری می رسند.

وی با اشاره به پروژه های عمران شهری در دست اجرا در شهرستان خرم آباد بیان داشت: پل دارایی زاده، پل 9 دی، پل جهادگران و ... از جمله پروژه های در دست اجرا در مرکز استان است.

فرماندارشهرستان خرم آباد با اشاره به پل دارایی زاده شهر خرم آباد تصریح کرد: تا کنون برای احداث این این پل نیز بیش از 3 میلیارد تومان هزینه شده است.

ولی پوری یادآور شد: پل دارایی زاده شهر خرم آباد به زودی به بهره برداری می رسد.

وی همچنین به پروژه عمران شهری پل 9 دی اشاره کرد و گفت: عرشه پل 9 دی ساخته شده و در حال رفع معارض اراضی اطراف این پل هستیم.

فرماندار شهرستان خرم آباد افزود: تا کنون برای اجرای این پروژه عمرانی بیش از یک میلیارد تومان صرف شده است.