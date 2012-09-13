عملکرد مدیران ضعیف استان البرز به وزارتخانه مربوطه گزارش می شود

امیر یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مدیر ضعیف هر دستگاهی در استان البرز به طور مستقیم به وزیر مربوطه اعلام می شود.



وی ادامه داد: شاخص های عمومی توسط استان و شاخص های اختصاصی توسط وزارتخانه مربوطه انجام می شود.



وی افزود: بقای و ماندگاری هر مدیری در استان البرز بستگی به نمره ارزیابی وی دارد که در صورت عملکرد ضعیف مدیر بعد از سه تذکر پیشنهاد عزل آن مطرح خواهد شد.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز در خصوص تخلفات اداری استانداری و سلامت کاری تصریح کرد: قانون آن نیز آماده و هیئت رسیدگی به تخلفات استانداری و سازمان های تابعه شهرداری و فرمانداری در این هیئت رسیدگی می شود.



88 پرونده تخلف اداری تشکیل شده است



وی در رابطه با آمار دبیرخانه تخلفات اداری استانداری البرز، اضافه کرد: تعداد کل پرونده های تشکیل شده 88 پرونده، تعداد پرونده های جاری 58 و 33 پرونده نیز مختومه اعلام شد.



یزدی گفت: تعداد جلسات برگزار شده هیئت در سال جاری 13، آراء صادر شده 30 رای، صندوق های دریافت شکایت نصب شده در دستگاه های تابعه 50 صندوق و 36 پرونده نیز به گروه تحقیق ارجاع داده شده است.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز با بیان اینکه بیشترین درصد تخلف در دستگاه ها در شهرداری ها است، اظهار داشت: استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها 5 درصد تخلف را شامل شده اند.