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۲۳ شهریور ۱۳۹۱، ۱۲:۰۱

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افزایش تظاهرات کنندگان در مقابل سفارت آمریکا/ پلیس قادر به کنترل جوانان نیست

افزایش تظاهرات کنندگان در مقابل سفارت آمریکا/ پلیس قادر به کنترل جوانان نیست

شبکه المیادین در گزارشی از آخرین اوضاع قاهره اعلام کرد درگیریهای شدید میان پلیس و تظاهرات کنندگان خشمگین از ساخت فیلم موهن درباره پیامبر اسلام(ص) در مقابل سفارت آمریکا در جریان است .

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ناصر مدیر دفتر شبکه المیادین لحظاتی پیش در ارتباط مستقیم از قاهره گزارش داد با وجود درخواست مقامات از مردم برای حفظ خویشتن داری و آرامش، اعتراضات آنها در مقابل سفارت آمریکا همچنان دارد.

وی افزود نیروهای امنیتی از گاز اشک آور برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان استفاده می کنند.

مدیر دفتر شبکه المیادین همچنین گفت تعداد تظاهرات کنندگان همچنان در حال افزایش است و نیروهای امنیتی نتوانسته اند اوضاع را تحت کنترل خود درآورند.

به گفته ناصر، 15 نفر از تظاهرات کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

احمد بجاتو خبرنگار شبکه العربیه هم گزارش داد نیروهای امنیتی برای دور کردن تظاهرات کنندگان از  اطراف سفارت آمریکا تلاش می کنند.
کد مطلب 1695136

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