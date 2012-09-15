عدم ارائه تسهیلات مشکل بخش خصوصی گردشگری فارس است

احمد رضا نقیب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه برای توسعه گردشگری در استان فارس باید حمایت های جامع و کاملی انجام شود، یادآور شد: اینکه بگوییم یک سرمایه گذار باید تمام هزینه های احداث و راه اندازی یک فعالیت را پرداخت کند اشتباه است.

وی تصریح کرد: سرمایه گذار در حالت عادی باید 20 تا 30 درصد هزینه ها را پرداخت کند و مابغی باید توسط دولت و بانکها حمایت شود تا بتوان با خیالی آسوده فعالیت های خود را توسعه دهد.

رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه گردشگری استان فارس افزود: فعالیت های بخش خصوصی در بحث گردشگری استان قابل قبول و روبه پیشرفت است اما باید توجه داشت که نباید حمایت از این بخش قطع و یا اندک شود زیرا توسعه گردشگری می تواند به عنوان یک درآمد پایدار برای استان فارس معرفی شود.

نقیب زاده یادآور شد: در حال حاضر 45 پروژه گردشگری با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد تومان توسط شرکت توسعه گرشگری استان فارس در حال انجام است که به طور حتم با انجام حمایت های مختلفی این رقم افزایش خواهد یافت.

وی افزود: مجتمع های خدمات رفاهی، کمپینگ، دهکده های گردشگری و مناطق نمونه گردشگری از مهمترین فرصت های سرمایه گذاری در استان است که در صورت فراهم بودن بسترهای مناسب، قابل توسعه و سرمایه گذاری است.