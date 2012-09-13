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۲۳ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۵۸

مهمانپرست عنوان کرد:

صلح و امنیت پایدار را با مدیریت مشترک جهانی تأمین خواهیم کرد

صلح و امنیت پایدار را با مدیریت مشترک جهانی تأمین خواهیم کرد

رشت - خبرگزاری مهر: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: با مدیریت مشترک جهانی صلح و امنیت پایدار را تأمین خواهیم کرد و عدالت را در روابط بین‌المللی به وجود خواهیم آورد.

به گزارش خبرنگارمهر، رامین مهمانپرست ظهر پنجشنبه  در شورای اداری استان اظهارداشت: با تمام تلاش دشمنان جنبش عدم تعهد با ۱۲۰ کشور عضو و ۲۷ کشور و سازمان ناظر در تهران  با اقتدار و صلابت برگزارشد.

وی عنوان کرد: تمام اقداماتی که برخی کشورها انجام دادند تا اجلاس در ایران به خوبی برگزار نشود و کشورها در سطح پائین در اجلاس شرکت کنند با حضور قابل توجه هیئت ها و سطح بالای مهمانها  این توطئه نیزخنثی گردید.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: با مدیریت مشترک جهانی صلح و امنیت پایدار را تأمین خواهیم کرد و عدالت را در روابط بین‌المللی به وجود خواهیم آورد.

وی ایجاد درگیری بین کشورهای منطقه و اختلاف افکنی بین شیعیان و اهل سنت  رااز برنامه های جریان آمریکایی- صهیونیستی دانست و افزود: نسبت به این توطئه  باید هوشیار بود و شرایط را به درستی، مدیریت کرد.
 

وی ادامه داد: گیلان باید از همه ظرفیتها برای برقراری ارتباط با کشورهای منطقه برای اشتغال و تکمیل پروژههای نیمه تمام استفاده کند.

وی همچنین بر ضرورت گسترش فعالیت دفتر وزارت امور خارجه در گیلان به منظور توسعه ارتباطات با دیگر کشورها تأکید کرد.

کد مطلب 1695173

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