صلح و امنیت پایدار را با مدیریت مشترک جهانی تأمین خواهیم کرد

به گزارش خبرنگارمهر، رامین مهمانپرست ظهر پنجشنبه در شورای اداری استان اظهارداشت: با تمام تلاش دشمنان جنبش عدم تعهد با ۱۲۰ کشور عضو و ۲۷ کشور و سازمان ناظر در تهران با اقتدار و صلابت برگزارشد.

وی عنوان کرد: تمام اقداماتی که برخی کشورها انجام دادند تا اجلاس در ایران به خوبی برگزار نشود و کشورها در سطح پائین در اجلاس شرکت کنند با حضور قابل توجه هیئت ها و سطح بالای مهمانها این توطئه نیزخنثی گردید.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: با مدیریت مشترک جهانی صلح و امنیت پایدار را تأمین خواهیم کرد و عدالت را در روابط بین‌المللی به وجود خواهیم آورد.

وی ایجاد درگیری بین کشورهای منطقه و اختلاف افکنی بین شیعیان و اهل سنت رااز برنامه های جریان آمریکایی- صهیونیستی دانست و افزود: نسبت به این توطئه باید هوشیار بود و شرایط را به درستی، مدیریت کرد.



وی ادامه داد: گیلان باید از همه ظرفیتها برای برقراری ارتباط با کشورهای منطقه برای اشتغال و تکمیل پروژههای نیمه تمام استفاده کند.



وی همچنین بر ضرورت گسترش فعالیت دفتر وزارت امور خارجه در گیلان به منظور توسعه ارتباطات با دیگر کشورها تأکید کرد.