احیای تفکر ارزشی هدف بزرگداشت هفته دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل مقری‌موذن صبح پنج شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در اتاق جلسات فرمانداری نیشابوراظهارکرد: این وعده خدا در قرآن است به افرادی که در راه او شهید شوند، اجر و پاداش زیاد و بهشت می‌دهد.

وی یادآور شد: شهدای ما آنقدر بزرگوار بودند که حتی از بهشت هم گذشتند و دروصیت‌نامه بعضی دیده شده که گفته‌اند ما لیاقت مجاهده در راه خدا را هم نداشتیم.

امام جمعه نیشابور با بیان اینکه خاصیت دنیا آدم را غافل می‌کند و این یک خطر است، تصریح کرد: نباید چون جنگ تمام شد، شور معنوی آن زمان از بین مردم برود.

مقری بیان کرد: وقتی خداوند شهدا را گرامی می‌دارد چرا ما نباید شهدا را گرامی بداریم.

وی تاکید کرد: ما باید قدردان عزت و امنیتی که شهدا برای کشورمان فراهم کردند، باشیم.

وی با اشاره به اینکه در مقطع زمانی دفاع مقدس بهترین‌های کشور به لباس بسیجی مزین بودند، از مسئولان شهرستان دعوت کرد در ایام هفته دفاع مقدس مزین به لباس بسیجی باشند.

در همین جلسه ابراهیم جدکاره معاون سیاسی اجتماعی فرماندار نیشابور هم برنامه‌های اعلامی از ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان را برای این هفته اعلام کرد و خواستار بومی‌سازی این برنامه‌ها در این شهرستان شد.

معاون استاندار و فرماندار نیشابور گفت: دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند در موضوع برگزاری هفته دفاع مقدس همکاری خوبی داشته باشند و این یک تکلیف اداری و شرعی است.

جلال هاشمی نیز در جلسه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس اظهارکرد: باید فضای عمومی شهرستان در این هفته تغییر کند.

وی اظهار داشت: این فضا باید به گونه‌ای باشد که بر اذهان عمومی تاثیرگذار باشد.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس نیشابور، یادآور شد: دشمن با تمام ظرفیت برای انحراف فکری عموم مردم به ویژه نسل جوان برنامه تحریف‌کننده دارد.

هاشمی با بیان اینکه نظام اسلامی به برکت خون شهدا در جهان سربلند است، گفت: برگزاری باشکوه اجلاس سران غیرمتعهد در تهران، افتخار برای کشورمان آفرید.

وی تاکید کرد: این افتخارات، حاصل اجرای تفکر امام راحل، مدیریت مقام معظم رهبری و ایثارگری‌های خانواده معظم شاهد و ایثارگر است.

معاون استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: باید به دنبال تربیت جامعه‌ای ایثارگر و ارزشی در نیشابور باشیم.

هاشمی ادامه داد: مسئولان به دنبال انجام اقدامات موثر در این هفته و مشارکت بالا در مراسم‌های متنوع این هفته باشند.

وی اضافه کرد: ادارات با محوریت فرمانداری و دبیری تیپ 21 زرهی امام رضا(ع)، برنامه‌های این هفته را پیگیری و برگزار کنند.