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۲۳ شهریور ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

8 اثر فرهنگی آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی ثبت شد

8 اثر فرهنگی آذربایجان غربی در فهرست آثار ملی ثبت شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از ثبت ملی هفت اثر تاریخی فرهنگی و یک اثر معنوی فرهنگی در فهرست آثار ملی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو فری پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: در پنجمین همایش ثبت آثار ملی که در استان البرز برگزار شد، هفت اثر تاریخی فرهنگی و یک اثر معنوی در فهرست آثار ملی ثبت شد.

وی یکی از آثار ثبت شده را مسجد قره آغاج از مساجد دوره پهلوی با معماری ویژه اقلیم آذربایجان عنوان کرد و افزود: کلیسای ریحان آباد که از کلیساهای دوره صفوی در حومه شهر ارومیه می باشد نیز در ردیف آثار ملی تاریخی استان قرار گرفت.

فری اضافه کرد: همچنین در این همایش خانه اربابی تکاب که بعنوان ساختمان اداری این شهرستان مورد استفاده قرار می گیرد و یکی از خانه های تاریخی متعلق به دوران قاجار است، به ثبت ملی رسید.

وی کتیبه اورارتویی اژدها بولاغی یا عین الروم که از آثار هزاره اول پیش از میلاد و مربوط به تمدن اورارتویی می باشد و همچنین دو تپه تاریخی اسلام آباد واقع در شهرستان میاندوآب و قلعه دم دم در حومه شهر ارومیه را که جزو محوطه های تاریخی هزاره اول مربوط به تمدن اورارتویی است را نیز از آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی نام برد.

فری در پایان، مراسم سنتی استحصال عرق بیدمشک و بادرنجبویه که در شهر ارومیه رایج است را نیز بعنوان اثر ثبت شده در فهرست میراث معنوی ملی، به نام استان آذربایجان غربی نام برد.

آذربایجان غربی دارای بیش از یک هزار و 400 اثر تاریخی ثبت شده ملی و جهانی است.

کد مطلب 1695186

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