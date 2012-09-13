افتتاح انبار کنگان نقش مهمی در بهبود ایمنی و تخلیه و بارگیری بندر دارد

محمود صیاد طالبی پس از بازدید فرماندار شهرستان کنگان از اسکله و محوطه بندری و پروژه های در دست ساخت، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از بحث و بررسی‌های زیاد با فرماندار شهرستان و همچنین مهندسین و ناظرین پروژه مذکور، توافق بر این شد که انبار سر پوشیده دو هزار و 400 متری جدید از روز شنبه به صورت تحویل موقت به اداره بندرکنگان داده شود تا تکمیل کامل پروژه که به صورت رسمی تحویل دائمی بندر شود.

وی درمورد این پروژه بزرگ گفت: از بزرگترین مزایای افتتاح این پروژه در درجه اول بالا رفتن ضریب ایمنی بندر به علت فعال شدن ایستگاه آتش نشانی و همچنین احداث ساختمان اداری به همراه برج کنترل و مراقبت دریایی است.

صیاد طالبی ادامه داد: این پروژه در امر تسهیل فعالیت‌های دریانوردی بسیار مثمر ثمر خواهد بود و همچنین با راه اندازی انبار بزرگ شماره یک به مساحت دو هزار و 400 متر مربع در امر تخلیه و بارگیری بندر تحول به‌سزایی صورت خواهد گرفت که درکل برای پیشرفت شهرستان کنگان گام موثری خواهد بود.

رئیس اداره بندر خاطرنشان کرد: درحال حاضر اندکی معارض فیزیکی بر سر راه تکمیل پروژه قرار دارد که با هماهنگی های صورت گرفته با ریاست شیلات کنگان و تعاونی صیادان و همچنین دریابانی کنگان، امید آن می رودکه هرچه سریع تر معارض مرتفع شده و پروژه به فوریت به سمت تکمیل شدن پیش برود.

پروژه‌ای که پس از افتتاح به دنبال تکمیل آن باشیم، افتتاح نشود



فرماندار شهرستان کنگان نیز در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم توسعه تاسیسات بندری شهرستان کنگان اظهار داشت: راه های دسترسی به داخل گمرک باید آسفالت شود.

تیمور یزدان شناس ضمن انتقاد خود از سرعت انجام کار افزود: با این سرعت کار سنگ جدول جلوی انبار، تا یک ماه دیگر نیز به اتمام نمی رسد.

وی اذعان داشت: همه پروژه هایی که طی هفته دولت و یا در هر زمان دیگر افتتاح شده، بلافاصله روز بعد باید مورد بهره برداری قرار گیرد و مردم از آن استفاده کنند و آثار آن را ببیند.

بررسی تکمیل بودن پروژه‌های افتتاح شده در هفته دولت



فرماندار کنگان ادامه داد: به نظر بنده پروژه ای که پس از افتتاح به دنبال تکمیل آن باشیم، نباید اصلا افتتاح شود؛ به همین علت از اینکه کار انبار به اتمام رسیده و افتتاح شده ولی مورد بهره برداری قرار نگرفته بود، در محل حضور یافتیم و بلافاصله دستگاه های مرتبط را هماهنگ و ملزم کردیم، روز شنبه صورت جلسه کنند تا با توجه به کمبود جا و مکان، شاهد استفاده از این انبار باشیم.

وی تاکید کرد: همه پروژه های افتتاح شده طی هفته دولت، در این هفته و هفته آینده مورد بازدید قرار خواهند گرفت تا روشن شود که آیا تمام پروژه های افتتاح شده مورد بهره برداری مردمی قرار گرفته یا خیر و چنانچه به بهره برداری نرسیده علت آن را پیدا کرده و آن را رفع و رجوع کنیم.

یزدان شناس تصریح کرد: باید این ذهنیت را به وجود آورد که پروژه افتتاح شده باید به بهره برداری کامل رسیده است لذا یک بازرسی کامل از پروژه های افتاح شده به عمل خواهیم آورد.