به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسنلو ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: امسال نیز همچون سال‌های گذشته همایش ملی معنوی جشن عاطفه‌ها همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به نواخته شدن زنگ عاطفه‌ها در 5 مهر ماه در مدارس استان زنجان و جمع‌آوری کمک های دانش‌آموزی افزود: همچنین در روز ششم مهر ماه نیز پایگاه‌های کمیته امداد و بسیج مستضعفان در معابر، میادین، سازمان‌ها و ادارات استان زنجان برپا می‌شود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان همچنین یادآور شد: در روز جمعه نیز پایگاه‌های جمع‌آوری کمک برای دانش‌آموزان در میعادگاه‌های نماز جمعه استان انجام می‌شود.

حسنلو همچنین با اشاره به جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای دانش آموزان نیازمند در مساجدی که طرح مسجد محوری در آنها اجرا می‌شود، افزود: در همه پایگاه‌هایی که کمک‌های مردمی برای دانش‌آموزان نیازمند جمع‌آوری می شود، صندوق‌هایی نیز برای کمک‌رسانی به دانش‌آموزان نیازمند مناطق زلزله‌زده تعبیه شده است و مردم استان می‌توانند کمک‌های خود را به این صندوق‌ها واریز کنند.

حسنلو شعار امسال کمیته امداد برای جشن عاطفه‌ها را "دانش‌آموز باوری، دانش‌آموز یاوری در فرهنگ رضوی" ، "همه کودکان ایران را فرزندان خود بدانیم "عنوان کرد و افزود: همچنین شعار امسال جشن عافطه‌های آموزش و پرورش نیز "هر مدرسه یک پایگاه جشن عاطفه‌ها" است.

وی در ادامه ادارات همکار با کمیته امداد استان زنجان در جشن عاطفه‌ها در مدارس را اداره کل آموزش و پرورش، انجمن اولیا و مربیان و سازمان دانش‌آموزی عنوان کرد و افزود: همچنین صدا و سیمای مرکز زنجان در اطلاع رسانی و بسیج مستضعفان در تامین نیروی انسانی و برپایی پایگاه‌ها در معابر شهری با کمیته امداد استان زنجان همکاری می کنند.

به گفته معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان سال گذشته مردم استان زنجان در قالب جشن عاطفه‌ها مبلغ یک میلیارد و 506 میلیون ریال به دانش آموزان نیازمند کمک کردند که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن دارای رشد 31 درصدی بود.