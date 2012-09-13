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۲۳ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۴۲

فخر موحدی:

تذکر لسانی راهکاری برای ترویج معروفات است

تذکر لسانی راهکاری برای ترویج معروفات است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای امر به معروف سازمان صنعت و معدن و تجارت گلستان گفت: تذکر لسانی یکی از راهکارهای مناسب برای ترویج معروفات و کاهش منکرات است که باید در اجرای آن زمان، امکان و شیوه بیان مراعات شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه این شورا تصریح کرد: همه کارکنان سازمان باید آمر به معروف و ناهی از منکر باشند و این مهم را وظیفه خود بدانند.

وی دعوت از افراد معتمد و شاخص سازمان را راهکار مناسبی برای شناسایی معروفات و منکرات قلمداد کرد.

وی نهی از منکرات، تاکید بر معروف، دعوت در نماز جماعت، شرکت در مسائل فرهنگی، برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان و خانواده ها و نشست ها، برگزاری مسابقه و تشویق به کارهای خیر را از برنامه های این شورا عنوان کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان ضمن اشاره به اهمیت تذکر عملی نسبت به تذکر لسانی، عنوان کرد: امر به معروف و نهی از منکر در وهله اول باعث خودسازی می شود و جامعه ای که در آن امر به معروف و نهی از منکر نباشد ، زنده نیست.

رمضانعلی تجری دبیر شورا با بیان روایاتی از پیامبر اسلام در باب امر به معروف ونهی از منکر گفت: تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر یکی از راهکارهای مناسب جهت فراهم نمودن زمینه لازم برای گسترش امر به معروف و از بین بردن منکر است.

وی درادامه برگزاری جلسات شورابصورت ماهیانه، برگزاری نشست و دوره های آموزشی برای کارکنان و خانواده ها، چاپ بروشور و بنر را از برنامه های این شورا ذکرکرد.

کد مطلب 1695208

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