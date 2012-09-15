غار زینه گان و بقاع متبرکه مورد توجه گردشگران تابستانی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام با داشتن 641 هزار هکتار اراضی جنگلی معادل یک سوم جنگل های غرب کشور و 15 رودخانه دائمی، بیش از هزار اثر تاریخی، جاذبه دیدنی و طبیعی، چشمه های آب گرم متعدد و حدود 80 زیستگاه حیات وحش از نظر تنوع زیستی و محیط زیست طبیعی از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار است.



استان ایلام فروزان از تمدن دیرپای سرزمین عیلام باستانی است که حدود سه هزار سال قبل از میلاد پدید آمده و تا سال 640 قبل از میلاد به حیات اجتماعی خود ادامه داد و در عصر طلایی خود از شکوه و اقتدار برخوردار بوده است.



در کتیبه های بابلی عیلام را (آلام) یا (آلامتو) خوانده اند که به قولی به معنای کوهستانی یا کشور طلوع خورشید است.



عیلامی ها سرزمین خود را (حتمی) یا (هتامی) به معنی سرزمین خدا می خوانند ولی سومریان و آکدی ها این سرزمین را عیلام یعنی سرزمین بلند و مرتفع می گفتند.



دو دیدگاه در رابطه با تاریخ ایلام قابل توجه و مطرح است نخست اینکه استان ایلام به میان دو رود بین النهرین که مرکز تمدن های کهنی چون بابل، آکد، سومر و آشور است و همسایه بوده و آثار به دست آمده نیز بیان کننده این نکته است، دیگر اینکه ایلام جزیی از تمدن عیلام قدیم است که این کشور شامل خوزستان، لرستان، پشتکوه ( ایلام امروزی) در کوههای بختیاری بوده و تاریخی حدود 2 هزار ساله دارد.



در هر حال ایلام با تاریخ و فرهنگ کهن و باستانی و مقاومت و پایداری در هشت سال دفاع مقدس نقش انکارناپذیری در پایداری و تثبیت تمدن ایرانی و اسلامی داشته است.



آتشکده سیاهگل ایوان، شهر تاریخی سیمره (ماداکتو)، قلعه والی، امازاده ابراهیم، امامزاده سید عبدالله، امامزاده علی صالح از جمله آثار تاریخی فرهنگی، دینی، طبیعی و زیارتگاهی استان ایلام به شمار می روند.

غار زینه‌گان از جمله جاذبه‌های شاخص و منحصر‌به‌فرد استان ایلام همزمان با موج دوم سفرهای تابستانی میزبان گردشگران است.

این اثر طبیعی از جاذبه‌های مهم و بکر استان ایلام و غرب کشور است.

با توجه به اینکه غار زینه‌گان در تمام فصول سال مورد توجه گردشگران و مسافران قرار می‌گیرد، توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این مکان می‌تواند در اشتغال‌زایی بخش صالح‌آباد نقش به سزایی ایفا کند.



غار زینه‌گان از جمله جاذبه‌های طبیعی و منحصر به فرد منطقه نمونه گردشگری صالح‌آباد در شهرستان مهران است که هر سال در فصول مختلف پذیرای گردشگران بیشماری از اقصی نقاط کشور است.



دالان طبیعی و شگفت‌انگیز زینه‌گان که در منطقه به غار شهرت یافته است، در 5 کیلومتری جنوب‌شرقی بخش صالح‌آباد و 52 کیلومتری شهر ایلام قرار دارد.

این دالان روباز که بیش از یک کیلومتر طول دارد دارای آب فراوان، دهلیزهای آب‌گیر، قندیل‌های متعدد و آبچک‌های طبیعی و بسیار جالب است.

همزمان با تعطیلات فصل تابستان، گردشگران و مسافران بسیاری از مناطق مختلف کشور به ایلام سفر می کنند و از بقاع متبرکه و زیارتگاه‌های این استان بازدید کردند.



با توجه به جاذبه‌های گردشگری و تاریخی ارزشمند در استان، قرار گرفتن زیارتگاه‌های ایلام در مناطق خوش آب و هوا و دیدنی بر جاذبه این اماکن و استقبال مسافران افزوده است.



بسیاری از مسافران ورودی به استان در فصل تابستان علاوه بر بازدید از اماکن تاریخی ایلام نظیر قلعه والی، کاخ فلاحتی، شهر تاریخی سیمره، دریاچه دوقلو، طاق شیرین و فرهاد، غار زینه‌گان، تنگه رازیانه و پل گاومیشان، استقبال ویژه‌ای از اماکن زیارتی این استان کردند.



زیارتگاه‌های ایلام نیز به ویژه امامزاده علی‌صالح(ع)، باباسیف‌الدین(ع)، سید عبدالله(ع)، سید ناصرالدین(ع)، سید اکبر(ع)، ابراهیم قتال(ع)، سید صلاح الدین(ع)، پیرمحمد عابد(ع)، سید حسن(ع) و سید فخرالدین(ع) پذیرای گردشگران هستند.

تماشای شیوه زندگی عشایر کوچ‌نشین همواره یکی از مهمترین جاذبه‌های استان ایلام را تشکیل می‌دهد.

عشایر استان ایلام دارای مسکن خاص، صنایع دستی و لباس‌های رنگارنگ و دیدنی خود هستند و به همین لحاظ برای بازدیدکنندگان جذاب هستند.

به طور کلی عشایر ایران که معیشت و آداب و رسوم خاص خود را دارند و در ایران یکی از جذاب‌ترین شیوه‌های زندگی اجتماعی به شمار می‌آیند که در استان ایلام به سبب شرایط آب و هوایی و کوهستانی بودن، محل ییلاق و قشلاق ایل‌ها و عشایر استان‌های اطراف است.

قسمت‌های شمالی و مرکزی استان ایلام در حوالی کبیرکوه محل کوچ عشایری است که در فصل گرما به ییلاق می‌روند و نواحی جنوبی استان مانند مهران و دهلران محل کوچ عشایری است که در فصل سرد به قشلاق می‌روند.

مسکن عشایر ایلام از مصالح طبیعی همان ناحیه تهیه می‌شود و مهم‌ترین آنها سیاه چادر، کولا، کپر و زمگه نام دارند. کولا یک مسکن روستایی است که مخصوص فصل تابستان بوده و از شاخ و برگ درختان تهیه می‌شود و مسکن خنکی است که برپا کردن آن زیاد طول نمی‌کشد.

کپر محل زندگی دام‌های عشایر است و به ندرت افراد در آن ساکن می‌شوند و زمگه زیستگاه عشایری در فصل زمستان است.

سرپرست میراث فرهنگی استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: استان ایلام به دلیل چهارفصل بودن در تمام ایام سال مورد توجه گردشگران قرار می گیرد.

علی قاسم پور افزود: بیش از 340 هزار گردشگر از استان ایلام بازدید کرده اند که این نشان از توجه گردشگران به جاذبه های استان ایلام دارد.

این مسئول عنوان کرد: غار زینه گان و بقاع متبرکه بیشترین گردشگران را در استان به خود اختصاص داده اند.

وی عنوان کرد: جاذبه های گردشگری استان ایلام نیازمند معرفی در کشور هستند که با معرفی بیشتر آثار گردشگران بیشتری به استان وارد می شوند.

قاسم پور تصریح کرد: در سال جاری برنامه های مختلف از جمله ایجاد امکانات در مناطق گردشگری استان در دستور کار قرار دارد.