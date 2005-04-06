به گزارش خبرگزاري " مهر" مهندس مهرعليزاده دراين مراسم كه با حضورمسوولان بهداشت ودرمان كشوربرگزارشده بود، همچنين اظهاركرد:‌ دربرنامه‌اي 10ساله ميزان پرداختن به ورزش همگاني به 45 درصد خواهد رسيد، اين درحاليست كه اين رقم در كشورهاي پيشرفته به بالاي 60 درصد رسيده است.

وي اساس تحول درتربيت بدني را پرداختن به ورزش همگاني وتغييرازسطح فدراسيون به سازمان مستقل با فدراسيونهاي ورزش همگاني، محلات وروستايي خواند وتاكيد كرد تا بدين ترتيب سطح گسترده‌اي تحت پوشش توسعه ورزش همگاني قرارگيرند.

رييس سازمان تربيت بدني با اشاره به رشد 500 درصدي بودجه ورزش همگاني وورزش بانوان اظهاركرد: ‌وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالي، وزارت بهداشت و سازمان تربيت بدني با تشكيل مربعي، نقش مهمي در توسعه فرهنگ ورزش داشته‌اند كه قطعا منجر به بهداشت وسلامت انسانها خواهد شد. به اعتقاد مهرعليزاده، شاخص اصلي سنجش توسعه ‌يافتگي هركشوري، انسان است.

وي با بيان اين كه امسال ازسوي سازمان ملل متحد سال ورزش صحيح وتوسعه نامگذاري شده است، گفت: ورزش ازرموز سلامتي است وهمزماني آن با شعارسازمان جهاني بهداشت مبني بربه سلامت مادران وكودكان اهميت دهيم تقارن مباركي است.