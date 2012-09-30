تغییر رویکرد غرب؛ لازمه موفقیت گفتگوی اسلام و غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن عزوزی وزیر سابق امور اسلامی و استاد دانشکده شریعت دانشگاه قرویین فاس در مراکش طی مقاله ای به روابط میان اسلام و غرب اشاره کرده است.

وی با بیان اینکه کسی منکر وجود اشکال در روابط میان اسلام و غرب نمی شود، اظهار داشت: عدم وجود اعتماد میان دو گروه وجود دارد که تاکنون نتیجه مطلوب به دست نیامده است. زیرا بیشتر تلاش ها در زمینه گفتگو منجر به سوء فهم و ایجاد بحران میان طرفین شده است. به طوری که نگرش غرب مقابل اسلام استبدادی و خرافی است که خود منجر به عدم اعتماد و تفاهم شده است.

دکتر عزوزی در ادامه آورده است: غرب بر غرور، خودخواهی، سیطره و تحکم انسان بر هستی اعتقاد دارد و این نگاه برای ما دشمنی آشکار با طرح های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما به شمار می رود. از این رو ما نمی توانیم غرب را جز در ارتباط با دیدگاه های مادی و مخالف دین، لیبرالیستی و فساد اجتماعی و اخلاقی تصور کنیم.

اگرچه اینها نقاط منفی در روابط میان دو تمدن به شمار می روند، اما نقاط مثبتی نیز در این میان وجود دارد. تأکید بر نقاط منفی منجر به کاهش و عدم دستیابی به نتیجه مطلوب می شود. بنابراین باید به تفاهم، ارتباط، دوری از کینه ورزی و عدم اهتمام بر نکات منفی تکیه کرد. آنچه که باید هر کدام از طرفین مورد توجه قرار دهند، جلوگیری از ایجاد فعالیت های افراطی گری است که اجازه ایجاد ارتباطی تازه را نمی دهد. از این رو هر کدام باید به دور از کلیشه های از پیش تعیین شده و تصاویر ذهنی نادرست با آمادگی با یکدیگر گفتگو و تعامل داشته باشند.

سیاست مقیاس هایی دارد که قدرت در توجیه روابط میان جهان اسلام و غرب حکم می کند. از این رو آثار قابل لمس این سیاست نژادپرستانه را در روزگار خودمان می بینیم. بنابراین غرب باید رویکردی تازه مقابل تمدن اسلام داشته باشد تا بتوان دریچه ای تازه میان تمدن اسلام و غرب ایجاد کند.

باید زمینه های گفتگو میان تمامی پیروان همه تمدن های انسانی ایجاد و بر نقاط و جوانب مشترک و مثبت تکیه کرد.

در اینکه بتوانیم روابط مثبتی با غرب در آینده بیابیم، شکی نیست و این هدف تحقق نمی یابد جز با گفتگوهای هدفمند و غیرمغرضانه اشخاص یا مؤسسات و تسریع در شناخت اسلام از سوی غرب. همچنین کسانی که مفاهیم غرب را نمی دانند و از ارتباط با دیگران هراس دارند، نیز باید اطلاع رسانی و تفهیم شوند. این شرط هایی است که منجر به تجلی روابط اسلام و غرب می شود و در گفتگوهای میان دو تمدن پیشرفت ایجاد می کند.

بنابراین می توان گفت که عدم اهتمام به این شروط ریشه شکست بسیاری از گفتگوهای تمدنی در ده های گذشته و امروز است که ما امروز شاهد نتایج غیرقابل توجیه آن هستیم.