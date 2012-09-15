اشتغال مبارزه آگاهانه با اعتیاد/گرفتن مجوز آموزشگاه گذر از هفت خوان

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از یک سال پیش قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح و اعتیاد نوعی بیماری تلقی می شود، لزوم آموزش معتادان پاک شده و ایجاد مراکز حرفه آموزی و فراهم کردن زمینه بازگشت این افراد به آغوش خانواده ضروری به نظر می رسد، این مهم امری است که گویا به خاطر پیچ و خم های اداری اش به سختی انجام می شود.

با وجود مشکلات و موانع اولین مرکز اقامت میان مدت ترک محرکها در خراسان رضوی موفق شد با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اقدام به تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای کند و در جهت آموزش و ایجاد اشتغال برای بیمارانی که اعتیاد را ترک کرده اند قدمی مثبت بردارد.

تاسیس اولین آموزشگاه فنی در خراسان رضوی

مدیر مرکز اقامت میان مدت ترک محرک ها در خراسان رضوی با بیان اینکه با گذر از هفت خوان توانستیم مجوز تاسیس آموزشگاه فنی وحرفه ای را برای بیمارانی که در این مرکز ترک کرده اند بگیریم در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: نگاه باید به این افراد تغییر کند، بیمارانی که اعتیاد را ترک می کنند حق زندگی دارند و باید به آغوش جامعه برگردند.

منیره عالی افزود: بعد از گرفتن مجوز سازمان فنی و حرفه ای و آموزش مددجویان مرکز اقامت میان مدت ترک محرک ها، قول وام خود اشتغالی را از معاون استاندار گرفتیم تا بچه ها را به خود کفایی برسانیم.

وی ابراز امید واری کرد تا بتواند موسسسه را گسترش داده و با کمک مسئولان استانی و خانواده ها آموزشگاه را به حد استاندارد رسانده و بتوانند با کار گاههای تولیدی مجهزتری به آموزش بپردازند.

مبارزه با مواد مخدر با کمک خیرین

جانشین شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همانطور که خیرین مدرسه ساز در ساخت و ساز مدارس کشور وارد شدند باید در معضل اعتیاد هم حضور پیدا کنند.

سرهنگ ماشاالله صادقی افزود: حضور بخش خصوصی در مدرسه سازی سبب شد که مدارس کشور یک شیفته شوند و حتی در دورترین روستاها مشکلی به نام مدرسه نداشته باشیم.

صادقی افزود: با گذشت شش ماه از سال هنوز شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعتباری از دولت نگرفته است واین در حالی است که بخش خصوصی کار های زیادی در این زمینه انجام داده است.

جانشین شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی تاکید کرد: باید گرفتن مجوز برای ایجاد چنین مراکزی که به صورت خصوصی و با همکاری خیرین کار می کنند تسهیل شود.

وی افزود: کمپ های ترک اعتیادی را در شهرسراغ دارم که در گیرودار کاغذ بازی های اداری نتوانسته مجوز بگیرند وبدون مجوز قانونی فعالیت می کنند.

87 هزار نفر از بیماران اعتیاد در بخش خصوصی درمان می شوند

وی با اشاره به اینکه فعالیتهای بخش خصوصی در زمینه مبارزه با مواد مخدر بیشتر از دولت است افزود: خانواده هایی که فرزندان درگیر با اعتیاد دارند و خیرین بیشتر از بخش دولتی می توانند با ایجاد مراکز ترک اعتیاد و آموزشگاههای فنی در مبارزه با مواد مخدر اثر گذار باشند.

وی تصریح کرد: از هر 100 هزار نفر بیمار مبتلا به اعتیاد ،87 هزار نفر در بخش خصوصی و تنها 13 هزار نفر توسط بخش دولتی درمان می شوند.

ضرورت پیشگیری ازاعتیاد 50 میلیون نفر غیرمعتاد در کشور

صادقی افزود: در گذشته اعتیاد جرم بود و ما فقط با اسلحه و تیر و تفنگ به مبارزه با اعتیاد می رفتیم و این روش در مبارزه با اعتیاد و شناختن فرد معتاد به عنوان مجرم سبب شد که ظرف چند سال زندانی های کشور سه برابر شوند.

وی تاکید کرد: در کشور دو میلیون معتاد بیشتر نداریم و باید به سمت درمان برای معتادان برویم این درحالی است که 50 میلیون انسان غیر معتاد داریم که باید در زمینه پیشگیری برای آنان فعالیت کنیم.

صادقی با بیان اینکه 50 میلیون انسان در معرض خطر داریم افزود: در دبستان ها، مدارس راهنمایی، دبیرستانها و دانشگاهها هزاران معتاد و جوان در معرض خطر داریم.

وی با اشاره به مصرف برخی از دانشجویان ازمواد محرک صنعتی بیان کرد: به عنوان مثال جوان دانشجو برای اینکه شب امتحان نخوابد و با تصور اینکه حافظه اش را تقویت کند از یک نوع قرص استفاده می کند که عواقب مصرف آن را نمی داند و از روی ناآگاهی دچار اعتیاد به مواد محرک صنعتی می شود.

پیشگیری از اعتیاد سر سفره پدر ومادر

جانشین شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدرخراسان رضوی تصریح کرد: مهمترین روش پیشگیری برای گروههای در معرض خطر آموزش است که در چهار محیط مدرسه، محلات، خانواده، محلات و محیط های کار باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: مهمترین محل برای آموزش خانواده است و منظور از آموزش در خانواده این نیست که پدر خانواده تخته سیاه در خانه بگذارد و به فرزندش آموزش دهد بلکه باید بدانیم که بچه ها سر سفره از پدر و مادرشان آموزش می گیرند.

وی یاد آور شد: پدری که از خط قرمزها می گذرد و در مقابل دیدگان فرزندش به اعمال خلاف قانون دست می زند باید بداند که او اولین معلم در آموزش کارهای غیر قانونی به فرزندش است.

معضل اعتیاد در جایگاه نخست

صادقی متذکر شد: مادران نیز با استقامت در زندگی می توانند ستون زندگی را حفظ کنند و مادرانی که فرزندشان درگیر بیماری اعتیاد است باید جان فشانی کنند تا در درمان فرزندشان موفق شوند.

وی با بیان اینکه از مسئولان دولتی کسی ازبرنامه های پیشگیری از مواد مخدر حمایت نمی کند افزود: مبارزه با مواد مخدر برای مسئولان کشوری در اولویت قرار ندارد واین در حالی است که معضل اعتیاد در جایگاه نخست است.

مواد محرک سوغات غرب برای جوانان

جانشین شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدرخراسان رضوی تاکید کرد: اعتیاد در خانه های ما رسوخ کرده است وشیشه و مواد روان گردان سوغات غرب برای جوانان ماست.

وی افزود: زمانی در کشور تریاک اعتیاد بود وافراد تا 80 سال عمر می کردند اما با وجود شیشه و مواد صنعتی معتاد دو تا سه سال عمر می کند.

تولید مواد مخدر در زیر زمین خانه ها

صادقی بیان کرد: مرزهای خراسان رضوی کاملا محافظت می شود وما در این راه شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده ایم.

وی با اشاره به بسته بودن مرزهای خارجی افزود: 90 تن مواد مخدر وارد شده به خراسان رضوی از مرزهای داخلی وارد شده و مرزهای خارجی به شدت کنترل می شود.

وی با اشاره به ساخت مواد محرک وصنعتی در داخل کشور گفت: در حال حاضر از طریق اینترنت فرمول ساخت شیشه در اختیار افراد سود جو است و در زیر زمین خانه ها در داخل کشور به راحتی ساخته می شود.

صادقی یاد آور شد: قاچاقچیان مواد مخدر افرادی ساده نیستند بلکه درانجام کارهای خلاف بسیار هوشمند هستند و چون منفعت مالی را در نظر دارند زیرکانه عمل می کنند.

اعتبارات دولتی هنوز به دست ستاد مبارزه با مواد مخدر نرسیده است

جانشین شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدرخراسان رضوی تاکید کرد: ما حق داریم برای درمان اعتیاد در خراسان رضوی از اعتبارات دولتی که باید به ما تعلق بگیرد دفاع کنیم.

صادقی با بیان اینکه نیازمند کارهای بیشتری برای پیشگیری، درمان ومبارزه با اعتیاد هستیم افزود: با تخصیص اعتبارات می توانیم کمبود امکانات و تجهیزات را برای مبارزه با مواد مخدر در استان را برطرف کنیم ولی اعتبارات دولتی هنوز به دست ستاد مبارزه با مواد مخدر نرسیده است.

فنی وحرفه ای در آزمون مهارت بیماران اعتیاد تجدید نظر کند

حسن کامکار با 24 سال سابقه تدریس به عنوان مدیر و مربی آموزشگاه فنی وحرفه ای در مرکز میان مدت ترک مواد محرک در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار کرد: انتظاری که از این افراد داریم با بچه های عادی متفاوت است و سازمان فنی وحرفه ای باید در آزمون مهارت این بچه ها تجدید نظر کند.

مدیر آموزشگاه فنی وحرفه ای مرکز میان مدت ترک محر کها افزود: در این مرکز آموزش های مهارت فنی در دو زیر گروه الکترونیک و مخابرات به بیمارانی که در این مرکز ترک اعتیاد داشته اند داده می شود.

وی بیان کرد: این آموزشهای فنی شامل آموزش تعمیرات تلفن همراه، آموزش سیستم های حفاظتی و امنیتی" دزدگیر"، آموزش تعمیرات تلفن ثابت، آموزش تعمیرات فاکس و آموزش رباتیک و سایر مهارتها می شود.

کامکارگفت: این افراد به دلیل عدم تمرکز و حافظه نمی توانند به خوبی مطالب را به خاطر بسپارند و منابع مختلف برای شرکت در آزمون سازمان فنی وحرفه ای را یاد بگیرند ولازم است که برای کمک به این گروه در نوع آزمون تجدید نظرشود.

ورود به بازار کار برای بیماران ترک اعتیاد محقق می شود

مدیر آموزشگاه فنی وحرفه ای مرکز میان مدت ترک محرکها تاکید کرد: افرادی که در این آموزشگاه مهارت فنی می بینند به مدت یک ماه در مغازهای مشغول به کار می شوند تا دوران نقاهت و کارورزی خود را بگذرانند و بعد با داشتن گواهی مهارت فنی وحرفه ای می توانند وارد بازارکار شوند.

کامکار افزود: ما این بچه ها را در اول جاده کسب و کار قرار می دهیم و نوع حرکت در این مسیر به عهده خودشان است و می توانند بنا به پشتکار خودشان به فرض با دوچرخه یا هر وسیله ای در این جاده حرکت کنند.

وی بیان کرد: بچه های که گواهی مهارت فنی وحرفه ای بگیرند در مرحله بعد می توانند جواز کسب بگیرند و برای خود مغازه ای داشته باشند.

ضرورت حمایت سازمان فنی وحرفه ای از آموزش فنی به بیماران اعتیاد

مدیر آموزشگاه فنی وحرفه ای مرکز میان مدت ترک محرکها یاد آور شد: امکان گسترش این آموزشگاه فنی وحرفه ای وجود دارد و این مرکز نیاز به حمایتهای دولتی دارد تا افراد بیشتری را تحت آموزش قرار دهد.

کامکار با اشاره به اینکه پنج سال است که تقاضای وام از فنی وحرفه ای داشته ایم افزود: هفت میلیون برای راه اندازی این مرکز فنی وحرفه ای هزینه کرده ایم که به صورت خصوصی بوده و از وام دولتی استفاده نکرده ایم.

گرایش به اعتیاد نتیجه رفتار سخت گیرانه

استاد دانشگاه و مشاور مرکز اقامت میان مدت ترک محرک ها با اشاره به نا آگاهی والدین در برخورد با فرزند معتاد در خانواده در گفتگو با خبرنگارمهر تاکید کرد: پدر و مادرها باید روش صحیح برخورد با فرزند شان را یاد بگیرند.

مریم حسینی بیان کرد: متاسفانه در جامعه اسلامی آنقدر که به نماز و روزه مان اهمیت می دهیم به تربیت فرزندان توجه نمی کنیم.

وی یاد آور شد: روشهای تنبیهی و سخت گیرانه در تربیت بچه ها کاملا غلط است و از نتایج آن گرایش به اعتیاد است، باید کمبود ایمان در خانواده مورد توجه باشد و به معنویت بیشتر اهمیت بدهیم.

مشاور مادران مرکز اقامت میان مدت ترک محرک ها تصریح کرد: با تولید اشتغال به آنان اعتماد به نفس می دهیم و شایسته است که دولت محدوده ای برای کار این گروه در نظر بگیرد.

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گزارش: زهره رنگ آمیز