20 هزار جوان اردبیلی از خدمات کانونهای مساجد بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر سقا ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی فعالیتهای کانونهای فرهنگی و هنری اردبیل تصریح کرد: اجرای طرح فراخوان "ایده جوان" از فعالیتهای کیفی در بحث غنیسازی اوقات فراغت بود که با استقبال جوانان و نوجوانان اردبیلی مواجه شد.
وی با اشاره به برنامه های کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان در طول تابستان افزود: اجرای طرح سفرههای آسمانی، تالیان طرح تلاوت نور، برگزاری مسابقه چهل حدیث، دورههای مهدویت و طرح تفاسیر نور از دیگر برنامههای کیفی است که کانونهای فرهنگی و هنری در بحث غنیسازی اوقات فراغت بر آنها توجه ویژه داشته است.
سقا از افتتاح 80 باب کانون فرهنگی و هنری مساجد مناطق روستایی، مرزی و محروم استان و اهدای 30 هزار جلد کتاب به این مناطق خبر داد و اضافه کرد: مراسم افتتاحیه غنیسازی اوقات فراغت تابستان در 250 مسجد استان اردبیل برگزار شده و دبیرخانه کانونهای مساجد نیز از برنامهها و فعالیتهای کیفی کانونها بهطور جدی و مستمر حمایت میکند.
وی با بیان اینکه بهرهبرداری شایسته از اوقات فراغت می تواند به کشف و شکوفایی استعدادهای جوانان و نوجوان در جامعه کمک شایانی کند، ادامه داد: برنامههای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان بیشتر برنامههای کیفی و تخصصی است که علاوه بر فصل تابستان در طول سال نیز برگزار میشود.
کسب رتبه برتر کانونهای مساجد اردبیل در کشور
در این جلسه رئیس ستاد غنیسازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان استان اردبیل گفت: کانونهای فرهنگی و هنری مساجد اردبیل تابستان امسال مقام برتر را در سه حوزه ساماندهی و غنیسازی اوقات فراغت، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی استان و نمایشگاه اطلاعرسانی و توانمندیهای دستگاههای اجرایی استان را کسب کرد.
عباس دستباز با تقدیر از فعالیتهای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان تصریح کرد: کانونهای مساجد استان اردبیل در بین 34 دستگاه اجرایی که در حوزه غنیسازی اوقات فراغت فعالیت میکنند مقام برتر را در حوزههای مختلف کسب کرد.
وی فصل تابستان را بهترین فرصت برای جذب بیشتر قشر جوان جامعه در مساجد دانست و افزود: شاخصهای این مقامهای برتر در چهار محور اطلاعرسانی، ابتکارات، نحوه خدماترسانی و دستاوردهای علمی ـ فرهنگی بود که کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان در این چهار محور بهطور شایستهای فعالیت کردهاند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل با بیان اینکه فعالیتهای کانونهای فرهنگی ـ هنری بهگونهای است که با کمترین بار مالی، بهترین خدمات را برای جوانان و نوجوانان استان ارائه میدهد، اضافه کرد: آیندهسازان ما در فصل تابستان باید فرصت اندیشیدن و تفکر بر روی برخی از مسائل را غنیمت بدانند چرا که ثمره دانایی خلاقیت است و در اوقات فراغت نیز خلاقیت، ظهور و بروز واقعی پیدا میکند.
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