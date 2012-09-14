تیم قم برای قهرمانی بسکتبال دختران کشور مهیا شد

الهام نادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فدراسیون بسکتبال برنامه بازی‌های مرحله نهایی بسکتبال قهرمانی رده سنی جوانان دختر کشور را اعلام کرده و این مسابقات از سه شنبه هفته آینده به میزبانی هیئت بسکتبال استان مازندران و در شهر ساری برگزار می شود.



وی ادامه داد: تیم دختران جوان هیئت بسکتبال استان قم نیز که در مرحله مقدماتی به عنوان میزبان برگزاری رقابت های بسکتبال رده سنی جوانان دختر کشور جواز حضور در مرحله نهایی این پیکارها را کسب کرد، یکی از تیم های حاضر در این مرحله خواهد بود که به مربیگری خانم امیددوست و سرپرستی خانم غالبی به مصاف حریفان می رود.



تمرینات مطلوب دختران بسکتبالیست قم برای قهرمانی کشور



نایب رئیس هیئت بسکتبال استان قم با تاکید بر اینکه تیم قم در تمرینات اخیر به خوبی برای قهرمانی در این رقابت ها مهیا و تدارک دیده شده است، اضافه کرد: مرحله مقدماتی این رقابت ها در حالی این هفته در قم برگزار شد که تیم بسکتبال دختران رده سنی جوانان قم در تلاش برای کسب جواز صعود در سه دیدار حساس به مصاف حریفان خود رفت.



وی یاد آور شد: در حالی که به صورت همزمان دیدارهای گروه های دیگر مسابقات بسکتبال قهرمانی رده سنی جوانان دختر کشور در شهرهای مختلف کشورمان برگزار شد، در قم دیدارهای گروه دوم به میزبانی هیئت بسکتبال استان قم به انجام رسید.



نادری بیان داشت: با توجه به برگزاری رقابت‌های بسکتبال دختران کشور در چهار رده سنی، فدراسیون بسکتبال نیز برنامه‌ریزی وسیعی برای برگزاری رقابت های قهرمانی کشور در رده های سنی مینی بسکتبال، نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید داشت و این مرحله از رقابت ها سرانجام تیم های راه یافته به مرحله نهایی خود را شناخت.



وی عنوان کرد: بعد از اینکه از سوی فدراسیون بسکتبال ثبت نام تیم های مایل به شرکت در مسابقات تمامی رده های سنی بسکتبال قهرمانی کشور انجام شد و قرار شد مدعیان شرکت کننده در این دوره از رقابت‌ها در مناطق مختلف کشور به رقابت بپردازند، قم میزبان بازی های گروه دوم رده سنی جوانان بود.



صعود قم از گروه دوم به مرحله نهایی بسکتبال دختران کشور



نادری افزود: استان قم نیز یکی از استان‌های پر تلاش کشور در رشته ورزشی بسکتبال است که به خصوص در دو سال اخیر با توجه به داشتن یک نماینده در بالاترین سطح رقابت‌های باشگاهی یعنی لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور، همواره در کانون توجه‌ها بوده است.



وی بیان کرد: بسکتبال قم در هر دو بخش آقایان و پسران و بانوان و دختران فعال است و بسکتبالیست های قمی در تمامی رده های سنی حضور در رقابت های قهرمانی کشور و همچنین لیگ باشگاه های کشور را در سال جاری تجربه خواهند کرد.



نایب رئیس هیئت بسکتبال استان قم ادامه داد: جدال مدعیان صعود از گروه دوم مقدماتی در خانه بسکتبال قم در حالی به انجام رسید که در این گروه تیم های جوانان بسکتبال قم، مرکزی، همدان و قزوین حضور داشتند و بازی ها برای تعیین دو تیم صعود کننده به شکل دوره ای به انجام رسید.



وی افزود: در حالی که تیم بسکتبال دختران رده سنی جوانان قم از سوی فدراسیون بسکتبال به عنوان میزبان بازی های مرحله مقدماتی جوانان در گروه دوم مقدماتی انتخاب شده بود، این رقابت با شرکت تیم های مدعی در حالی برترین ها را شناخت که سه تیم قم، همدان و قزوین پنج امتیازی بودند اما به لحاظ تفاضل گل تیم های همدان و قم به مرحله نهایی راه یافتند.

