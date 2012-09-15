به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که امسال 12 تیم در مسابقات لیگ برتر تنیس روی میز ردههای سنی نونهالان و نوجوانان باشگاههای کشور حضور دارند، بازیهای مرحله مقدماتی بر اساس برنامهریزی فدراسیون تنیس در دو گروه 6 تیمی برگزار میشود.
جدال مدعیان قهرمانی در دو گروه شش تیمی
این در حالی است که تیمهای شرکت کننده در این رقابتها بازیهای خود در دور رفت فصل جدید این مسابقات را در نیمه دوم شهریور ماه برگزار کردند و در گروه دوم که تیم قم یکی از تیمهای حاضر در آن بود، این تیم با کسب نایب قهرمانی به کار خود پایان داد.
بدین ترتیب در شرایطی که 6 تیم حاضر در گروه دوم دیدارهای دور رفت خود را به میزبانی هیئت تنیس روی میز استان کردستان در شهر سنندج برگزار کردند، بازیهای دور برگشت خود را در روزهای ششم و هفتم مهر ماه در قم برگزار میکنند.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، هیئت تنیس روی میز قم نیز میزبان تیمهای حاضر در دو تنیس پسران کشور شامل نفت و گاز گچساران، پاسارگاد بانه (الف)، پاسارگاد بانه (ب)، پتروشیمی بندر امام و شهرداری اراک خواهد بود.
در واقع نائب قهرمانی قم در مرحله رفت لیگ برتر تنیس روی میز باشگاههای کشور در شرایطی محقق شد که این تیم با ترکیبی متشکل از پنج ورزشکار برتر رشته تنیس روی میز قم راهی این رقابت ها شد و با کسب عنوان ارزشمندی به دیدارهای دور برگشت چشم دوخته است.
قم و خرم آباد میزبان دیدارهای دور برگشت لیگ برتر
تیم اعزامی هیئت تنیس روی میز قم در پایان رقابت با پنج تیم حاضر در گروه نخست از مرحله مقدماتی این دوره از مسابقات تنیس روی میز نونهالان ونوجوانان، موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی دور رفت پیکارهای دور رفت لیگ برتر تنیس روی میز باشگاههای کشور شد.
در مرحله رفت از بازیهای گروه نخست این مسابقات که با شرکت 6 تیم به شکل دورهای به میزبانی هیئت تنیس روی میز استان کردستان در شهر سنندج برگزار شد، تنیس بازان قم در پنج مسابقه با رقبای خود به سه پیروزی و دو باخت دست یافتند.
با احتساب این نتایج تیم نونهالان و نوجوانان هیئت تنیس روی میز استان قم در پایان رقابتهای دور رفت با کسب هشت امتیاز بعد از تیم 10 امتیازی نفت و گاز گچساران موفق به کسب رتبه دوم و نایب قهرمانی این دوره از مسابقات شد.
رده بندی گروه نخست دور رفت:
1- نفت و گاز گچساران با 5 برد و کسب 10 امتیاز
2- هیئت قم با 3 برد و 2 باخت و کسب 8 امتیاز
3- پاسارگاد بانه (الف) با 3 برد و 2 باخت و کسب 8 امتیاز
4- شهرداری اراک با 3 برد و 2 باخت و کسب 8 امتیاز
5- پاسارگاد بانه (ب) با 1 برد و 4 باخت و کسب 6 امتیاز
6- پتروشیمی بندر امام با 5 باخت و کسب 5 امتیاز
قم - خبرگزاری مهر: هیئت تنیس روی میز استان قم میزبانی دیدارهای دور برگشت لیگ برتر نونهالان و نوجوانان کشور را بر عهده گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که امسال 12 تیم در مسابقات لیگ برتر تنیس روی میز ردههای سنی نونهالان و نوجوانان باشگاههای کشور حضور دارند، بازیهای مرحله مقدماتی بر اساس برنامهریزی فدراسیون تنیس در دو گروه 6 تیمی برگزار میشود.
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