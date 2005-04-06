به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از سازمان ميادين ميوه و تره بار سيب قرمز لبنان 6 هزار ريال، سيب زرد لبنان 5هزار و 500 ريال ، كيوي هايوارد هر عدد بالاي 70 گرم 5 هزار و 500 ريال ، پرتقال تامسون و واشنگتني 5 هزار و 800 ريال، پرتقال والنسيا 5 هزار و 800 ريال ، انواع ليمو شيرين 3 هزار و 500 ريال ، آناناس هر عدد بالاي 800 گرم 13 هزار ريال ، انواع موز خوشه اي كشيده ، كاملا سالم و رسيده و زرد رنگ 8 هزار و 500 ريال ، خيار رسمي و گلخانه اي 3 هزار و 300 ريال ، چاغاله بادام 7 هزار و 500 ريال، گوجه رفنگي بوته رس 2 هزار و 800 ريال ، پياز انباري (سورت ، شستشو و بسته بندي شده ) يك هزار و پانصد ريال ، سيب زميني نو (سوت ، شستشو و بسته بندي شده ) يك هزار و 900 ريال ، فلفل دلمه كاملا سالم و يكدست و درشت 3 هزار و 800 ريال ، كاهو رسمي پاك كرده و مرغوب درشت يك هزارو 800 ريال ، كلم سفيد يك هزار و 700 ريال ، كلم قرمز يك هزار و 500 ريال .
همچنين در ادامه اين گزارش نرخ جديد مرغ منجمد و تخم مرغ نيز اعلا م شده است ، بهاي تخم مرغ درشت تازه و سالم از قرار هر كيلو گرم 6 هزار و 400 ريال و مرغ منجمد شكم خالي داخلي و خارجي ( وزن هر عدد مرغ حداقل بالاي يك هزار و 200 كيلوگرم و حداكثر 2 هزار و 300 كيلوگرم) از قرار هر كيلو 14 هزار و 900 ريال تعيين شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان ميادين لازم است كليه بهره برداران از 17 فروردين 84 قيمت هاي مصوب تعيين شده را رعايت كنند.
نظر شما