ایوب آقاخانی کارگردان و محقق عرصه تئاتر و هنرهای نمایشی درباره کتاب جدیدش به خبرنگار مهر، گفت: کتاب جدیدم «راهنمای علمی نمایشنامه‌نویسی برای رادیو» نام دارد که 2 نمونه اثر هم در آن به چاپ خواهد رسید. این کتاب اصطلاحا یک هندبوک برای دانشجویان و علاقه‌مندان است.

وی افزود: این کتاب برای آشنایی دقیق‌تر با مقوله درام‌نویسی رادیویی و بیان تفاوت‌های این گونه از درام با گونه‌های دیگر، طرح‌ریزی و نوشته شد که در ادامه روند پژوهش‌های قبلی‌ام که نتیجه‌اش انتشار کتاب «اصول درام‌نویسی برای رادیو» توسط انتشارات نمایش بود، قرار می‌گیرد.

این پژوهشگر حوزه هنرهای نمایشی ادامه داد: «راهنمای علمی نمایشنامه‌نویسی برای رادیو» از کتاب قبلی، ویراست و دقت پژوهشی بالاتری دارد و دو نمونه اثری هم که در آن چاپ می‌شود، برای اجرا در رادیو نوشته و تنظیم شده است که برای کسانی که کتاب را می‌خوانند، راهنمایی عملی خواهد بود.

آقاخانی گفت: با توجه به استقبال فضای آموزشی کشور از کتاب «اصول درام‌نویسی برای رادیو»، امید است این اثر هم به عنوان دنباله کتاب اول، مورد استفاده علاقه‌مندان قرار بگیرد. چون از آثار جدی چاپ شده درباره اصول درام‌نویسی در رادیو است که سطح آموزشی مطمئن و قابل اتکایی دارد.

به گفته وی این اثر سال گذشته تحویل انتشارات افراز شده و به تازگی مجوز چاپ گرفته است.