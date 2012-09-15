حجت الاسلام مهدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن محکومیت اهانت به ساحت مقدس پیامبر اکرم ‌(ص)، گفت: تولید و نمایش فیلم موهن و اهانت به پیامبر‌اکرم‌(ص)، اولین توطئه علیه اسلام نیست و پیش از این نیز اتفاق افتاده است و این رفتارهای قبیح و بی شرمانه آخرین آنها نخواهد بود، بلکه همواره چنین اقداماتی توسط صهیونیست ها و با حمایت آمریکا انجام می شود.

وی بیان داشت: از دنباله های این حرکت خزنده، مغرضانه مقابله با اسلام ناب محمدی(ص) و درمقطع اخیر نیز در آستانه سالگرد یازده سپتامبر است تا با این تبلیغات اسلام را دین خشن، آتش افروز و دور از صفات انسانی نشان دهند و افکار عمومی را از جنایت صهیونیست ها در سالگرد صبر و شتیلا و کشتار بیرحمانه پنج هزار فلسطینی منحرف کنند.

رئیس حوزه های علمیه استان سمنان در ادامه گفت: امروز موج سریع گسترش و خیزش عظیم اسلامی ملت‌ها، استکبار را به وحشت انداخته است و دشمن می‌خواهد جلوی گسترش این بیداری را بگیرد، ولی بایستی بدانند خداوند متعال این زمان را عصر گسترش دین مبین اسلام قرار داده است.

مهدی نژاد اظهار داشت: بنابر این، اینگونه حرکات و اقدامات اهانت آمیز، کینه‌توزانه و انتقام‌جویانه، ناشی از خشم دشمن از بیداری اسلامی است.

وی افزود: حلقه های این اقدامت پلید سلمان رشدی و کاریکاتوریست دانمارکی و کشیش های امریکایی آتش زننده قرآن و دو قبطی مصری با برنامه ریزی اهداف شیطانی و انحراف و برگرداندن قیام ملت ها در کشورها و اختلاف بین مسیحیت و اسلام و تجزیه کشورهای اسلامی همانند کشور سودان است.

امام جمعه گرمسار تصریح کرد: این که سران آمریکا اظهار می کنند فیلمی در کشور ما تولید شده ناشی از آزادی بیان است، دروغی بیش نیست، زیرا این اقدامات مذبوحانه کاملا هدایت شده و از سوی سیاستمداران آمریکا برای مبارزه با گسترش اسلام است.

وی همچنین گفت: این مدعیان دروغین آزادی با یک حرف رئیس جمهور ایران اسلامی در خصوص هولو کاست مبنی بر نیاز به تحقیق در این خصوص بلافاصله هیاهو راه انداختند.

مهدی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: مسلمانان در دفاع از مظلومیت پیامبر و قرآن، اعتراض و انزجار و نفرت خود از دجال ها و مستکبرین دنیا را فریاد می زنند.