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۲۳ شهریور ۱۳۹۱، ۱۶:۴۰

سیستم نظارت و بازرسی استانداری ایلام احیاء می شود

سیستم نظارت و بازرسی استانداری ایلام احیاء می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل بازرسی استانداری ایلام از احیاء سیستم نظارت و بازرسی استانداری ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طیب افشارنیا در نشست شورای اداری استان ایلام اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی پذیرش مسئولیت در حوزه بازرسی استانداری ایلام احیای مجدد جایگاه واقعی بازرسی درون سازمانی قوه مجریه در استانداری ایلام بوده است.

وی اضافه کرد: در این مدت همانطور هم به درستی اشاره شد خلاء بازرسی درون سیستمی قوه مجریه در استانداری ایلام سبب شده بود که زحمات دیگر دستگاه‌‌های بازرسی خارج از سیستم قوه مجریه دو چندان شود.

افشارنیا تصریح کرد: بر این اساس مصمم هستیم که با بازگشت به رسالت اصلی زحمات این دستگاه‌ها را کمتر کرده و هدف ما پیشگیری بوده و قصد مچ‌گیری هم نداریم.

سرپرست اداره کل بازرسی استانداری ایلام گفت: در این راستا بازرسی‌های میدانی از 10 روز پیش از یکی از دستگاه‌‌های اجرایی ایلام نیز آغاز شده است.

وی ادامه داد: روند بازرسی از سایر دستگاه‌های اداری استان ایلام نیز همچنان ادامه خواهد داشت و خواهش من از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان این است که در راستای نظارت و بازرسی درون سیستمی هرچه بهتر همکاری لازم را داشته باشند.

کد مطلب 1695344

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