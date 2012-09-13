سیستم نظارت و بازرسی استانداری ایلام احیاء می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طیب افشارنیا در نشست شورای اداری استان ایلام اظهار داشت: یکی از دلایل اصلی پذیرش مسئولیت در حوزه بازرسی استانداری ایلام احیای مجدد جایگاه واقعی بازرسی درون سازمانی قوه مجریه در استانداری ایلام بوده است.

وی اضافه کرد: در این مدت همانطور هم به درستی اشاره شد خلاء بازرسی درون سیستمی قوه مجریه در استانداری ایلام سبب شده بود که زحمات دیگر دستگاه‌‌های بازرسی خارج از سیستم قوه مجریه دو چندان شود.

افشارنیا تصریح کرد: بر این اساس مصمم هستیم که با بازگشت به رسالت اصلی زحمات این دستگاه‌ها را کمتر کرده و هدف ما پیشگیری بوده و قصد مچ‌گیری هم نداریم.

سرپرست اداره کل بازرسی استانداری ایلام گفت: در این راستا بازرسی‌های میدانی از 10 روز پیش از یکی از دستگاه‌‌های اجرایی ایلام نیز آغاز شده است.