به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری ظهر پنجشنبه در آئین برگزاری اولین جشنواره سرود کانونهای فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) در بوشهر با اشاره به خدمات صورت گرفته از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) برای رفع محرومت، اظهار داشت: تلاشهای بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است و شاهد رفع محرومیت در بسیاری از جهات هستیم.
وی به تلاشهای دشمنان برای ایجاد فشار به ملتها از طریق تحریم و تهدید اشاره کرد و ادامه داد: دشمنان تلاش دارند با ایجاد فشار بر روی ملتها و دولت از این وضعیت به نفع خود بهره بگیرند و به منافع مورد نظر خود دست یابند.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی دلیل وجود برخی مشکلات را تلاش استعمار و استکبار عنوان کرد و افزود: استعمار و استکبار جهانی برای رسیدن به منافعشان نگذاشتهاند مردم در رفاه کامل باشند و اگر امروز محروم و محرومیتی در جامعه احساس میشود به این دلیل است.
وی به شکست توطئههای دشمنان در عرصههای مختلف اشاره کرد و بیان داشت: دشمنان نظام در زمان پیروزی انقلاب شسکت سختی را متحمل شدند و پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نیز دست از دشمنی برنداشتند و برای تسلیم شدن ملت ایران ما را تحت تحریم اقتصادی قرار دادهاند.
جمیری به ولایتمداری مردم ایران اشاره کرد و افزود: مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب برای رسیدن به جایگاه حقیقی خود در عرصههای مختلف ایستاده اند و از این نظام دفاع میکنند و به لطف خدا پیروز خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به نقش هنرمندان در صدور پیامهای جمهوری اسلامی، اضافه کرد: هنرمندان باید هنرمندانه پیام نظام جمهوری اسلامی را به جهان صادر کنند و اجازه ندهند استعمار و استکبار به این مردم و نظام لطمه بزند.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هنرمندان میتوانند با خلق آثاری فاخر خود در راستای گسترش ارزشهای نظام و انقلاب اسلامی ایران تلاش کنند.
نظر شما