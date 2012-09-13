دولت آمریکا از مسلمانان عذرخواهی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه تصریح شده است: با کمال تأسف در روزهای اخیر شاهد انتشار فیلمی اهانت آمیز علیه رسول مکرم اسلام، حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله و سلم) در فضای مجازی، توسط سازندگان اسرائیلی - آمریکایی شدیم که نشان دهنده چهره واقعی رژیم منحوس آمریکا به تمام جهانیان است.



در ادامه بیانیه آمده است: درماندگی و بیچارگی استکبار و عواملش که دشمنان بشریت از بیداری امت اسلامی هستند، یک بار دیگر آنان را بر آن داشت که با سخیف‏ترین روش‌های ممکن، کینه خود را از دین مبین اسلام نشان دهند. این بار یک کارگردان صهیونیست با دریافت مبلغی کلان از اربابان خود و با همکاری مشترک یهودیان صهیونیست، قبطیان پناهنده به آمریکا و کشیش دیوانه آمریکایی دست به ساخت چنین فیلم توهین آمیزی در خاک ایالات متحده آمریکا زد.



در بخش دیگری از بیانیه جامعه المصطفی تصریح شده است: متاسفانه اهانت به مقدسات اسلامی در کشورهای غربی مسبوق به سابقه است، اما آنچه مسلم است دین مقدس اسلام و پیامبر عظیم الشان آن چونان خورشیدی تابناک در عالم بشریت در حال درخشش و هدایت اُمت است. لذا این گونه بی حرمتی ها تنها نشان دهنده ماهیت پلید اهانت کنندگان می باشد.



رئیس، معاونان، کارکنان، طلاب، فضلا و استادان جامعة المصطفی در واکنش به این جنایت فرهنگی، به عنوان دانشگاهی علمی و بین‏المللی که هزاران تن از نخبگان دینی و علمی از کشورهای مختلف در آن مشغول به فراگیری علم و دانش هستند و دارای مرجعیت فکری و فرهنگی در بین میلیون‏ها تن از دینداران جهان است، ضمن محکوم کردن این اهانت‌ها، خواهان عذرخواهی رسمی دولت آمریکا از مسلمانان و توقف انتشار این فیلم موهن می‌باشد، همچنین از کلیه مسلمانان جهان و عاشقان اسلام و پیامبر(ص) می‏خواهد تا با صدور بیانیه محکومیت، اعتراض خود را نسبت به این عمل وقیح اعلام و حداکثر تلاش خود را برای تحریم این فیلم و جلوگیری از ادامه این حرکات شیطانی انجام دهند.