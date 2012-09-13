دولت آمریکا از مسلمانان عذرخواهی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه تصریح شده است: با کمال تأسف در روزهای اخیر شاهد انتشار فیلمی اهانت آمیز علیه رسول مکرم اسلام، حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله و سلم) در فضای مجازی، توسط سازندگان اسرائیلی - آمریکایی شدیم که نشان دهنده چهره واقعی رژیم منحوس آمریکا به تمام جهانیان است.
در ادامه بیانیه آمده است: درماندگی و بیچارگی استکبار و عواملش که دشمنان بشریت از بیداری امت اسلامی هستند، یک بار دیگر آنان را بر آن داشت که با سخیفترین روشهای ممکن، کینه خود را از دین مبین اسلام نشان دهند. این بار یک کارگردان صهیونیست با دریافت مبلغی کلان از اربابان خود و با همکاری مشترک یهودیان صهیونیست، قبطیان پناهنده به آمریکا و کشیش دیوانه آمریکایی دست به ساخت چنین فیلم توهین آمیزی در خاک ایالات متحده آمریکا زد.
در بخش دیگری از بیانیه جامعه المصطفی تصریح شده است: متاسفانه اهانت به مقدسات اسلامی در کشورهای غربی مسبوق به سابقه است، اما آنچه مسلم است دین مقدس اسلام و پیامبر عظیم الشان آن چونان خورشیدی تابناک در عالم بشریت در حال درخشش و هدایت اُمت است. لذا این گونه بی حرمتی ها تنها نشان دهنده ماهیت پلید اهانت کنندگان می باشد.
رئیس، معاونان، کارکنان، طلاب، فضلا و استادان جامعة المصطفی در واکنش به این جنایت فرهنگی، به عنوان دانشگاهی علمی و بینالمللی که هزاران تن از نخبگان دینی و علمی از کشورهای مختلف در آن مشغول به فراگیری علم و دانش هستند و دارای مرجعیت فکری و فرهنگی در بین میلیونها تن از دینداران جهان است، ضمن محکوم کردن این اهانتها، خواهان عذرخواهی رسمی دولت آمریکا از مسلمانان و توقف انتشار این فیلم موهن میباشد، همچنین از کلیه مسلمانان جهان و عاشقان اسلام و پیامبر(ص) میخواهد تا با صدور بیانیه محکومیت، اعتراض خود را نسبت به این عمل وقیح اعلام و حداکثر تلاش خود را برای تحریم این فیلم و جلوگیری از ادامه این حرکات شیطانی انجام دهند.
قم - خبرگزاری مهر: جامعه المصطفی العالمیه در پی انتشار فیلم توهین آمیز به ساحت پیامبر اکرم(ص) و دین اسلام در آمریکا با صدور بیانیهای این اقدام را محکوم و خواستار عذرخواهی رسمی دولت آمریکا از مسلمانان شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه تصریح شده است: با کمال تأسف در روزهای اخیر شاهد انتشار فیلمی اهانت آمیز علیه رسول مکرم اسلام، حضرت محمد مصطفی(صلی الله علیه و آله و سلم) در فضای مجازی، توسط سازندگان اسرائیلی - آمریکایی شدیم که نشان دهنده چهره واقعی رژیم منحوس آمریکا به تمام جهانیان است.
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