"چهارشنبه" عصر امروز در تئاتر شهر کرج اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "چهارشنبه" از آثار راه یافته به دومین جشنواره تئاتر استانی البرز عصر امروز و فردا پنجشنبه و جمعه در تئاتر شهر کرج روی صحنه خواهد رفت.

"چهارشنبه" نمایشی اپیزودی در 4 بخش است که هربخش از آن درگیر یک مثلث عشقی در سالهایی متفاوت است و هر کدام از اپیزودها در جریان روایت داستان به هم مرتبط می شود.

"نوید ایزدیار" نویسنده چهارشنبه است و " سعید معروف پور" طراحی صحنه و نور این نمایش را عهده دار شده است.

منصور صوفی، سعید قربانی ، نسرین صوفی، امیر کلهری پور، اویس محمد حسنی، شیرین جهان پولاد، امیر امانخانی، سعید آیینی، فاطمه سیاه بانی، آزیتا جهانبخشی دراین نمایش ایفا نقش دارند.

این نمایش بدون فروش بلیط اجرای عمومی دارد.

تئاتر شهر کرج در "میدان آزادگان، 45 متری کاج، چهار راه ندای جنوبی" واقع است.