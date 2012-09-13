کارگاه آموزش جوشکاری آرگون و CO2 در مرکز فنی و حرفه ای صحنه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارآموزان در این کارگاه آموزشی آیتم های مختلفی ازجمله عملیات فلزکاری، راه اندازی دستگاه جوش برق، انتخاب الکترود مناسب، آماده کردن درزجوش، جوشکاری اتصالات فولادهای ساختمانی در وضعیت تخت و جوشکاری فولاد معمولی، زنگ نزن، آلومینیم و آلیاژهای مربوطه به روش MAG و MIG را فرامی گیرند.

براساس این گزارش بسیاری از فراگیران پس از اتمام این دوره آموزشی و یادگیری مهارت های لازم جذب بازارکار شده و درمکان های صنعتی مشغول فعالیت هستند.

کارگاه آموزش جوشکاری آرگون و CO2 که دارای امکانات و تجهیزات کاملی است مورد استقبال بسیار مناسب جوانان صحنه ای قرارگرفته است.

برگزاری کارگاه آموزشی مالیات بر ارزش افزوده درمرکز فنی وحرفه ای صحنه

مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان صحنه با هدف آشنایی هرچه بیشتر مردم باحقوق و تکالیف خود اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی قانون مالیات برارزش افزوده نمود.

در این کارگاه آموزشی که با حضور اساتید مجرب جهاددانشگاهی شهرستان صحنه اجراشد ضمن تشریح جایگاه مالیات و نحوه تاثیرگذاری آن بر زندگی شهروندان به آموزش کلیات و تعاریف قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت ها، نرخ و نحوه محاسبه مالیات،وظایف و تکالیف مودیان و .. پرداخته شد.

در این کارگاه آموزشی، پرسنل مرکزآموزش فنی وحرفه ای شهرستان صحنه با قانون، مبانی نظری و محاسباتی، دستورالعمل ها و بخش نامه های مالیات بر ارزش افزوده آشنا شدند.

این کارگاه در راستای اجرای ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر آموزش همگانی واجرای بخشنامه معاونت برنامه ریزی استانداری مرکزی وبه منظور آشنایی کارکنان دستگاههای دولتی شهرستان با این قانون برگزار شد.

بررسی معافیتهای دائم، قانونی، تکالیف فعالان اقتصادی در این نظام مالیاتی و چگونگی محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ازجمله سرفصلهای این کارگاه آموزشی بود.

برگزاری کارگاه آموزشی امداد و کمک های اولیه در مرکز آموزش فنی و حرفه ای صحنه

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان صحنه اقدام به برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی امداد و کمک های اولیه نمود.

دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه با همکاری جهاد دانشگاهی شهرستان صحنه در مرکز آموزش فنی وحرفه ای این شهرستان برگزار شد.

بر پایه این گزارش این دوره آموزشی با هدف کاهش مرگ و میر و عوارض ناشی از حوادث و تروماها و ارتقاء سطح علمی افراد با حضور کارکنان، مربیان و کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان صحنه برگزار شد.



اشاعه فرهنگ آموزش کمک های اولیه، فوریت های پزشکی و احیاء کمک های اولیه در کاهش مرگ و میر اثربخش خواهد بود.



گفتنی است، این کارگاه آموزشی مورد استقبال خوب کارکنان، مربیان و کارآموزان مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان صحنه واقع شد.



در پایان این دوره آموزشی مانور عملیات امداد و نجات توسط افراد شرکت کننده انجام شد.